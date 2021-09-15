Üye Girişi
175 bin TL ödüllü yarışmada finalistler belli oldu - Son Dakika

175 bin TL ödüllü yarışmada finalistler belli oldu

15.09.2021 10:55
175 bin TL ödüllü yarışmada finalistler belli oldu, System.String[]

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği tarafından ünlü tasarımcı Dilek Hanif'in koçluğunda düzenlenen ve toplamda 175 bin TL para ödülü bulunan Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nda 10 finalist belli oldu.

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği tarafından ünlü tasarımcı Dilek Hanif'in koçluğunda düzenlenen ve toplamda 175 bin TL para ödülü bulunan Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nda 10 finalist belli oldu.

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından, Ticaret Bakanlığı desteği, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde organize edilen ve ünlü tasarımcı Dilek Hanif'in koçluğunda düzenlenen Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nda son viraja girildi. 222 kişi arasından ilk 20'ye giren yarışmacılar, ikinci jüri değerlendirmesinde tasarımlarını ve üretilen kumaşlarını moda tasarımcıları, Türkiye'nin saygın üniversitelerinden akademisyenler ve sektör temsilcilerinden oluşan jüri üyelerine sundu. Seçilen 20 yarışmacının yeni inovatif kumaş tasarımları, GATHİB tarafından belirlenen firmaların desteği ile üretilerek tekrar değerlendirmeye alındı. Yapılan değerlendirmede yarışmanın ilk 10 finalisti belli oldu. Finalistlerin tasarımlarından üretilen kumaşlar, ünlü tasarımcı Dilek Hanif'in ellerinde hayat bulacak. 5 Kasım'da gerçekleşecek final aşamasında 10 finalistin Dilek Hanif tarafından kıyafete dönüştürülen tasarımları tekrar değerlendirmeye alınacak. Yeni ve özgün kumaşların kullanılacağı 40 parçalık koleksiyon, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'nde düzenlenecek defile ile görücüye çıkacak. Defilenin sonunda tasarımları en çok beğenilen 3 finalist ödüllendirilecek.

Toplamda 175 bin TL ödül

Dereceye giren ilk üç tasarımın sahibi Ticaret Bakanlığınca uygun görülmesi halinde başta ABD, İtalya, İngiltere ve Avustralya'da olmak üzere dünyanın önde gelen moda okullarında eğitim görmeye hak kazanacak. Yanı sıra yarışmanın birincisi 100 bin TL, ikincisi 50 bin TL, üçüncüsü ise 25 bin TL'lik ödülün sahibi olacak.

"İhracat arttı, dünya markası olma yolunda ilerliyoruz"

Yarışmanın, Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin yıldan yıla artan üretim gücünü ve potansiyelini besleyeceğine dikkat çeken GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, "Bölgemiz, uluslararası çapta faaliyet gösteren çok büyük hazır giyim ve konfeksiyon firmalarının yatırımlarıyla dünya markası olma yolunda ilerliyor. Sadece bu yılın Ocak - Ağustos döneminde 2,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. İhracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 arttı. Güneydoğu olarak tekstil ve kumaş ihracatında yolumuz açık. Düzenlediğimiz yarışma ile tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon ürünlerimizi inovatif kumaşlarla daha rekabetçi bir hale getirip çalışmalarımızı destekliyoruz. Ayrıca gençlerin bu sahadaki tasarım kabiliyetini geliştirmek ve tasarım vesilesiyle güzel şeyler olabileceğini onlara göstermek, onları cesaretlendirmek istiyoruz. Bu sayede marka ürünümüz 'Kutnia' gibi dünya çapında bilinen tekstil ürünleri ortaya çıkacak ve uluslararası rekabet gücümüz artarak devam edecektir." diye konuştu.

"Kumaşın kalitesi ve özgünlüğü, kıyafeti gerçek değerine ulaştırır"

Böylesi önemli bir organizasyonda koçluk görevi üstlenmekten mutluluk duyduğunu belirten ünlü tasarımcı Dilek Hanif, "Kumaşınız ne kadar güzel, kaliteli ve özgün olursa tasarladığınız kıyafet gerçek değerine ve güzelliğine o derece kavuşmuş olur. Biri diğerinden daha az ya da fazla önemli değildir. Bu yarışma kumaşımızın ve tasarımlarımızın hak ettiği değere ulaşması için önemli adımlardan birini oluşturuyor. Tasarımlarımı genç modacılar tarafından hazırlanan yeni, farklı ve özgün kumaşlarla hazırlama fikri beni çok heyecanlandırıyor. Böyle çalışmaların yaygınlaşmasını sektörün gelişimi için de son derece önemli görüyorum" açıklamasında bulundu. - GAZİANTEP

175 bin TL ödüllü yarışmada finalistler belli oldu
175 bin TL ödüllü yarışmada finalistler belli oldu
175 bin TL ödüllü yarışmada finalistler belli oldu
175 bin TL ödüllü yarışmada finalistler belli oldu
175 bin TL ödüllü yarışmada finalistler belli oldu
175 bin TL ödüllü yarışmada finalistler belli oldu

Güneydoğu Anadolu, Dilek Hanif, Güneydoğu, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 175 bin TL ödüllü yarışmada finalistler belli oldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ekmek pişirirken tandıra düşüp yaralanan kadın: Bundan sonra o köye adım bile atmam 11:45 Ekmek pişirirken tandıra düşüp yaralanan kadın: Bundan sonra o köye adım bile atmam Messi'siz Barcelona'dan skandal performans! İsabetli şut atamadan kaybettiler 11:30 Messi'siz Barcelona'dan skandal performans! İsabetli şut atamadan kaybettiler Kuzey Kore'nin tanımlanamayan füzesine Güney Kore'den cevap: Denizaltıdan balistik füze fırlatıldı 11:22 Kuzey Kore'nin tanımlanamayan füzesine Güney Kore'den cevap: Denizaltıdan balistik füze fırlatıldı
Aldatılan eşin tanık gösterdiği 'öteki kadın' mahkemede çark etti: Aramızda ilişki yok 11:18 Aldatılan eşin tanık gösterdiği 'öteki kadın' mahkemede çark etti: Aramızda ilişki yok Mısır basınında Fatih Terim'in Mohamed'i tehdit ettiği iddia edildi 11:03 Mısır basınında Fatih Terim'in Mohamed'i tehdit ettiği iddia edildi iPhone 13'lerin Türkiye fiyatları belli oldu! 8 aylık maaş ile 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max satın alınamıyor 10:49 iPhone 13'lerin Türkiye fiyatları belli oldu! 8 aylık maaş ile 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max satın alınamıyor
Suriyeli mültecilerin geri dönüşü için 3 plan gündemde: Güvenli koridor, briket evlerin yaygınlaştırılması ve kamp şartlarının iyileştirilmesi 10:27 Suriyeli mültecilerin geri dönüşü için 3 plan gündemde: Güvenli koridor, briket evlerin yaygınlaştırılması ve kamp şartlarının iyileştirilmesi Koronavirüse yakalanan Oğuzhan Asiltürk, aşı olmadığı ortaya çıktı 10:04 Koronavirüse yakalanan Oğuzhan Asiltürk, aşı olmadığı ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
11:36 Şanlıurfa'da şaşkınlık yaratan hırsızlık! Mağaza önünde duran cansız mankeni alıp gitti
11:29 Messi'siz Barcelona'dan skandal performans! İsabetli şut atamadan kaybettiler
11:27 Bakan Derya Yanık, müjdeyi verdi! Evde bakım yardımı ödemeleri bugün yapılmaya başlıyor
11:22 Kuzey Kore'nin tanımlanamayan füzesine Güney Kore'den cevap: Denizaltıdan balistik füze fırlatıldı
11:19 EGM'den Türkiye'deki orman yangınlarıyla ilgili duygulandıran belgesel
11:03 Mısır basınında Fatih Terim'in Mohamed'i tehdit ettiği iddia edildi
11:00 Son Dakika! Dolar 8,44 seviyelerinden alıcı buluyor
10:54 Son dakika: Altının gram fiyatı 489 lira seviyesinden alıcısıyla buluşuyor
10:49 iPhone 13'lerin Türkiye fiyatları belli oldu! 8 aylık maaş ile 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max satın alınamıyor
10:46 Mert Hakan, "G.Saray'a gitmek istiyor haberine" isyan etti: Yalanın böylesi
Oyuncu İrem Helvacıoğlu, Oyuncu İrem Helvacıoğlu, "Yaz şimdi başlıyor" diyerek mayolu pozunu paylaştı         
11:46
Şanlıurfa'da şaşkınlık yaratan hırsızlık! Mağaza önünde duran cansız mankeni alıp gitti Şanlıurfa'da şaşkınlık yaratan hırsızlık! Mağaza önünde duran cansız mankeni alıp gitti         
11:36
Bakan Derya Yanık, müjdeyi verdi! Evde bakım yardımı ödemeleri bugün yapılmaya başlıyor Bakan Derya Yanık, müjdeyi verdi! Evde bakım yardımı ödemeleri bugün yapılmaya başlıyor         
11:27
Halk arasında şifalı sanılıyor ama hastalık yayıyor! İnsanlar mikroplu su için Muş'a akın ediyorlar Halk arasında şifalı sanılıyor ama hastalık yayıyor! İnsanlar mikroplu su için Muş'a akın ediyorlar         
11:19
Uzmanlar koronanın en tehlikeli versiyonu olan Uzun Kovid'e dikkat çekti, aylarca hastalıkla boğuşuyorlar Uzmanlar koronanın en tehlikeli versiyonu olan Uzun Kovid'e dikkat çekti, aylarca hastalıkla boğuşuyorlar         
11:07
Fotoğraf çekiminde talihsiz olay! Gelin ve damadı köpek kovaladı Fotoğraf çekiminde talihsiz olay! Gelin ve damadı köpek kovaladı         
10:57
Üstünden hiç çıkartmadığı siyah tişörtü hakkında konuşan Acun Ilıcalı: 500 tane sipariş ettim Üstünden hiç çıkartmadığı siyah tişörtü hakkında konuşan Acun Ilıcalı: 500 tane sipariş ettim         
10:35
50 yaşındaki koronavirüs aşısı yaptırmayan doktor, koronavirüse yenilerek hayatını kaybetti 50 yaşındaki koronavirüs aşısı yaptırmayan doktor, koronavirüse yenilerek hayatını kaybetti         
10:17
BİM'den büyüme anlamında yeni hamle! Bisküvi ve şekerleme üretimi için 40 milyon lira sermayeli şirket kuruyor BİM'den büyüme anlamında yeni hamle! Bisküvi ve şekerleme üretimi için 40 milyon lira sermayeli şirket kuruyor         
09:45
6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı 6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı         
09:26
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Kutsal kitapta da geçen kıyametin habercisi göl kırmızıya döndü Dünyayı tedirgin eden görüntü! Kutsal kitapta da geçen kıyametin habercisi göl kırmızıya döndü         
00:43
Yürekler ağza geldi! Ronaldo ısınma sırasında kadın güvenlik görevlisini bayılttı Yürekler ağza geldi! Ronaldo ısınma sırasında kadın güvenlik görevlisini bayılttı         
23:57
Yıllar onu da değiştirdi! İşte En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sının bugünkü hali Yıllar onu da değiştirdi! İşte En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sının bugünkü hali         
22:49
Acun Ilıcalı, Acun Ilıcalı, "EXXEN'e üye olmak için 1.5 saattir uğraşıyorum" diyen Güntekin Onay'a ateş püskürdü         
22:34
Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış         
22:02
Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti         
20:46
Oyuncu Ebru Şahin, Cedi Osman'ın evlilik teklifini kabul etti Oyuncu Ebru Şahin, Cedi Osman'ın evlilik teklifini kabul etti         
19:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2021 11:54:13. #1.12#
SON DAKİKA: 175 bin TL ödüllü yarışmada finalistler belli oldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement