175 bin TL ödüllü yarışmada finalistler belli oldu

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği tarafından ünlü tasarımcı Dilek Hanif'in koçluğunda düzenlenen ve toplamda 175 bin TL para ödülü bulunan Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nda 10 finalist belli oldu.

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından, Ticaret Bakanlığı desteği, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde organize edilen ve ünlü tasarımcı Dilek Hanif'in koçluğunda düzenlenen Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nda son viraja girildi. 222 kişi arasından ilk 20'ye giren yarışmacılar, ikinci jüri değerlendirmesinde tasarımlarını ve üretilen kumaşlarını moda tasarımcıları, Türkiye'nin saygın üniversitelerinden akademisyenler ve sektör temsilcilerinden oluşan jüri üyelerine sundu. Seçilen 20 yarışmacının yeni inovatif kumaş tasarımları, GATHİB tarafından belirlenen firmaların desteği ile üretilerek tekrar değerlendirmeye alındı. Yapılan değerlendirmede yarışmanın ilk 10 finalisti belli oldu. Finalistlerin tasarımlarından üretilen kumaşlar, ünlü tasarımcı Dilek Hanif'in ellerinde hayat bulacak. 5 Kasım'da gerçekleşecek final aşamasında 10 finalistin Dilek Hanif tarafından kıyafete dönüştürülen tasarımları tekrar değerlendirmeye alınacak. Yeni ve özgün kumaşların kullanılacağı 40 parçalık koleksiyon, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'nde düzenlenecek defile ile görücüye çıkacak. Defilenin sonunda tasarımları en çok beğenilen 3 finalist ödüllendirilecek.

Toplamda 175 bin TL ödül

Dereceye giren ilk üç tasarımın sahibi Ticaret Bakanlığınca uygun görülmesi halinde başta ABD, İtalya, İngiltere ve Avustralya'da olmak üzere dünyanın önde gelen moda okullarında eğitim görmeye hak kazanacak. Yanı sıra yarışmanın birincisi 100 bin TL, ikincisi 50 bin TL, üçüncüsü ise 25 bin TL'lik ödülün sahibi olacak.

"İhracat arttı, dünya markası olma yolunda ilerliyoruz"

Yarışmanın, Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin yıldan yıla artan üretim gücünü ve potansiyelini besleyeceğine dikkat çeken GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, "Bölgemiz, uluslararası çapta faaliyet gösteren çok büyük hazır giyim ve konfeksiyon firmalarının yatırımlarıyla dünya markası olma yolunda ilerliyor. Sadece bu yılın Ocak - Ağustos döneminde 2,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. İhracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 arttı. Güneydoğu olarak tekstil ve kumaş ihracatında yolumuz açık. Düzenlediğimiz yarışma ile tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon ürünlerimizi inovatif kumaşlarla daha rekabetçi bir hale getirip çalışmalarımızı destekliyoruz. Ayrıca gençlerin bu sahadaki tasarım kabiliyetini geliştirmek ve tasarım vesilesiyle güzel şeyler olabileceğini onlara göstermek, onları cesaretlendirmek istiyoruz. Bu sayede marka ürünümüz 'Kutnia' gibi dünya çapında bilinen tekstil ürünleri ortaya çıkacak ve uluslararası rekabet gücümüz artarak devam edecektir." diye konuştu.

"Kumaşın kalitesi ve özgünlüğü, kıyafeti gerçek değerine ulaştırır"

Böylesi önemli bir organizasyonda koçluk görevi üstlenmekten mutluluk duyduğunu belirten ünlü tasarımcı Dilek Hanif, "Kumaşınız ne kadar güzel, kaliteli ve özgün olursa tasarladığınız kıyafet gerçek değerine ve güzelliğine o derece kavuşmuş olur. Biri diğerinden daha az ya da fazla önemli değildir. Bu yarışma kumaşımızın ve tasarımlarımızın hak ettiği değere ulaşması için önemli adımlardan birini oluşturuyor. Tasarımlarımı genç modacılar tarafından hazırlanan yeni, farklı ve özgün kumaşlarla hazırlama fikri beni çok heyecanlandırıyor. Böyle çalışmaların yaygınlaşmasını sektörün gelişimi için de son derece önemli görüyorum" açıklamasında bulundu. - GAZİANTEP