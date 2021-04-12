"Doku Kumaş Tasarım Yarışması'yla Türk kumaşı dünyaya tanıtılacak - Son Dakika

"Doku Kumaş Tasarım Yarışması'yla Türk kumaşı dünyaya tanıtılacak

12.04.2021 16:18

Ticaret Bakanlığı desteği ve TİM koordinatörlüğünde, Tekstil Mühendisleri Odası Güney Bölge Şubesi iş birliğinde gerçekleştirilen "Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nın tanıtım toplantısı Gaziantep'te gerçekleştirildi.

GAİB'te düzenlenen toplantıya Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Ünlü Moda Tasarımcısı Dilek Hanif ile AJK Tekstil Kurucu Ortağı Jülide Konukoğlu katıldı.

Vali Davut Gül, lansmanda yaptığı konuşmada, kriz dönemleri de dâhil olmak üzere Gaziantep'in her dönemde kendini bir adım daha ileriye taşıdığını dile getirerek, yarışmanın sonucunda sektör başta olmak üzere hem Gaziantep hem de Türkiye için önemli kazanımlar elde edileceğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, markalaşmanın önemine değinerek, "Burada bir başarı hikâyesi, bir markalaşma hikâyesi var. Bu işin baş aktörü de Jülide başkanımız. Şehrimiz adına kendisine teşekkür ediyorum. Markalaşma nedir, şehrin marka değerleri dünyaya daha güçlü nasıl tanıtılabilir diye baktığımızda tarihten gelen bir hikâyemizin olduğunu görüyoruz.Bir medeniyet tarihinin taşıyıcısıyız. Bu coğrafyanın taşıyıcısıyız. Yerelden evrensele gelenekten geleceğe dünyaya söyleyecek çok sözümüz vardı.Ama bunu söylerken de dünyanın eylem ve söylemine uygun şekilde konuşmamız gerekiyordu. Kutnu bizim kumaşımız, saray kumaşı fakat yok oluyor. İki usta vardı, gençlerin öğrenmeye talebi yok. Bunun üzerine gönüllü bir sistem kurduk. Jülide Başkan'dan rica ettik. Bir marka çıktı" ifadelerini kullanarak savaşa, kaosa, zorluklara rağmen Gaziantep'in bir başarı hikâyesi yazdığını dile getirdi.

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Fikret Kileci, bölgeye, ülkeye ve sektöre fayda sağlamak için farklı, yeni, değişik kumaş ve ürünlerin elde edilmesi gerektiğini belirterek katma değerli ürünler üretmeyi amaçladıkların kaydetti.

Kileci, "Dünyada çok ciddi bir yenilik, değişim var. Biz de buna ayak uydurmak zorundayız. Birinci önceliğimiz bu. Yapılanı yapmak istemiyoruz.Amacımız ülkeye ve sektöre katma değer katacak ürenler üretmek. Burada da bizim en önemli farkımız sanata ve sanatçıya saygı duyuyoruz, sanat ve sanatçı ruhu olmadan bir şey yapamazsınız ama bunu ticarileştirebilmek de önemli.Şu ana kadar 259 kişi başvuru yaptı.Yarışmaya katılmak isteyen arkadaşlar sitemize üye olup oradaki formu doldurarak başvuru yapabilirler" dedi.

AJK Tekstil Kurucu Ortağı Jülide Konukoğlu,kutnu kumaşı ile ilgili en büyük hedeflerinin çağa, modern hayata, dünyaya ayak uydurulan bir kutnu kumaşı ortaya çıkarmak olduğunu belirterek, tekstilde önemli bir yere sahip olan Gaziantep'in bu noktada önemli bir atılım yapması gerektiğine işaret etti. Konukoğlu, eldeki kültürel değerlerin, ustaların elinden farklı model ve tasarımlarla hayat bulması gerektiğinin altını çizdi.

Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nın koçu ünlü moda tasarımcısı Dilek Hanif ise, Gaziantep ve kutnu kumaşı ile tanışma hikâyesini anlatarak "Gaziantep'i aşırı seviyorum, özel bir bağım var. Kutnu ve Gaziantep ile tanışmam, Sayın başkanımızın vizyonu ve Jülide arkadaşımın beni bu işe davet etmesiyle oldu. 30 yıldır bu sektörün içerisindeyim.Biz hep İtalyan, Fransız kumaşının peşindeydik. Çünkü hep onları gördük. Oradan daha iyi sonuçlar aldığımızı zannettik.Kendi ülkemizde neler olduğuna çok da fazla bakmadığımı görüyorum. Bizdeki değerleri görmem biraz zaman aldı" diye konuştu.

Tasarımcı ile malzemeyi birleştirmenin asıl önemli nokta olduğuna değinen Hanif, "Bu yarışma bu yüzden çok önemli. Tasarımcıyı heyecanlandıran kumaştır. Tasarımlarımızı kendi ülkemizde ürettiğimiz kumaşlarla yapmalıyız" şeklinde konuşmasını sürdürdü.

DOKU KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI

• "Doku Kumaş Tasarım Yarışması", Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğü, Tekstil Mühendisleri Odası (TMO) Güney Bölge Şube iş birliği ve T.C. Ticaret Bakanlığı desteği ile düzenlenen kumaş tasarımına yönelik bir yarışmadır.

• Yarışmanın amaçları;

- Kumaş sektörüne yönelik ulusal/uluslararası pazarda rekabet edebilecek ve trend oluşturabilecek özgün ve katma değerli ürün tasarımları ortaya çıkarmak ve bu alandaki paydaşların rekabet gücünü artırmak,

- İhraç edilebilme potansiyeline sahip ürün çeşitliliğini artırarak ulusal/uluslararası pazarda ülkemize ait özgün, katma değeri yüksek ve inovatif ürünlerin ortaya çıkmasını sağlamak,

- Özgün ve yenilikçi tasarım sahibi katılımcıları, tasarım projelerine teknik ve finansal katkı sağlayabilecek uzmanlarla buluşturup ikili veya çoklu iş birliklerinin kurulabileceği bir platform oluşturmak,

- Yeni tasarımcıların ortaya çıkmasını ve yetiştirilmesini teşvik etmek ve sektörün yenilikçi ve özgün karakterinin güçlenmesine katkı sağlamaktır.

• Yarışmacıların esinlendikleri bir "tema" doğrultusunda, öğrenci ve profesyonel katılımına açık (Katılımın sınırlandırılmadığı ifade edilerek bu nokta özellikle vurgulanabilir.) olarak gerçekleştirilecek.

• Yarışmada verilecek ödüller;

-Birincilik Ödülü 100.000 TL

-İkincilik Ödülü 50.000 TL

- Üçüncülük Ödülü 25.000 TL

- Yurt Dışı Eğitim Ödülü: İlk üçe giren yarışmacılar uygun görülmesi halinde 2 yıl süre ile uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde eğitim görme imkânına sahip olacak.

- Tasarım Akademisi Eğitim Ödülü: İkinci değerlendirmeyi geçen 10 finaliste GATHİB'in belirleyip yarışma süreci içerisinde ilan edeceği bir Tasarım Akademisi'nden "Eğitim Programı Ödülü" verilecek.

• Yarışma Değerlendirme Kriterleri;

- İnovatif Değer 25 Puan

- Özgünlük 25 Puan

- Teknik Yeterlilik25 Puan

- Ticarileşebilme 25 Puan

• Yarışma koçu ünlü moda tasarımcısı DİLEK HANİF'tir. Yaratıcı, cesur ve vizyoner kişiliği ile Anadolu kültürünü dünya modasına taşımayı başarmış olan Dilek Hanif, Türk moda tarihinin öncülerindendir.

Bugün Haute Couture tasarımları ve Couture kültürünün kendine has kodlarını taşıyan hazır giyim koleksiyonlarına ait parçaları, dünyaca ünlü isimler ve stil ikonları tarafından tercih edilen Dilek Hanif markası, tüm dünyaya yayılma ve moda devleri arasında yer alma başarısı ile Türkiye adını uluslararası arenada gururla temsil etmektedir. Yarışmanın görünürlüğünün Dilek Hanif sayesinde artacağı beklenmektedir.

• Yarışma detaylarını öğrenmek ve başvuru yapmak isteyenler "dokusundasanatvar.org" yarışma web sitesini ziyaret edebileceklerdir.

Doku Kumaş Tasarım Yarışması'yla Türk kumaşı dünyaya tanıtılacak

Dilek Hanif, Gaziantep, Türkiye, Moda, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Kültür Sanat 'Doku Kumaş Tasarım Yarışması'yla Türk kumaşı dünyaya tanıtılacak - Son Dakika


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