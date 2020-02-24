Doku nakli ile hayata tutunan Muhammet Baki'nin hayali öğretmen olmak - Son Dakika

Amasya'nın Suluova ilçesinde 15 yaşındaki Muhammet Baki Ocak'ın yüzünde ve gözünde bulunan yumuşak doku tümörleri operasyonla çıkarılarak, bacağından doku nakledildi.

Tümörlerden kurtulan Suluova Şehit Metehan Atmaca Anadolu Lisesi öğrencisi Ocak'ın en büyük hayali öğretmen olmak.

Henüz 10 yaşındayken yüzünde oluşan yumuşak doku tümörleri nedeniyle ameliyat masasına yatan Ocak'ın yüzündeki tümörler yapılan operasyonla temizlendi.

Ameliyattan 5 yıl sonra yüzünde ve gözünde tekrar yumuşak doku tümörleri oluşan Ocak, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde tekrar ameliyat oldu.

Tümörler ve gözü 8 saatlik bir operasyonla çıkarılan Ocak'ın yüzüne bacağından alınan doku nakledildi.

Doktorlar ve ailesinin desteğiyle moral bulan Ocak, kaybettiği gözünün yerine protez göz takılmasını ve yapılan estetik ameliyatların olumlu sonuçlarını göreceği günleri bekliyor.

Günlerini evde kitap okuyarak ve ders çalışarak geçiren Ocak, ailesinin ve öğretmenlerinin desteğiyle okula ve sosyal hayata uyum sağlamaya çalışıyor.

Ocak, AA muhabirine, yüzünün yarısını kaybettiğini görünce psikolojisinin bozulduğunu ancak hayata tutunmak zorunda olduğunu söyledi.

"Şimdi hayata yeniden tutundum"

İkinci kez yüzünde tümörler oluştuktan sonra ameliyat olmak istemediğini ancak annesi, babası ve okul müdürünün desteğiyle ameliyate karar verdiğini anlatan Ocak, "Ailem ve öğretmenlerim yanımda olunca içim rahatladı ve bana bir güven geldi, ameliyat oldum. Şimdi hayata yeniden tutundum, okuluma devam edeceğim." dedi.

En büyük hayali tarih öğretmeni olmak

Hayallerinden de bahseden Ocak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah izin verirse derslerimde başarılı olacağım. İstediğim üniversiteye gideceğim ve öğretmen olacağım. En büyük hayalim tarih öğretmeni olmak. Ameliyattan sonra umudumu hiç kaybetmedim, kendime daha çok güvenmeye başladım. Ailem, öğretmenlerim ve arkadaşlarım sayesinde daha çok umutlanmaya başladım ve hayata bağlandım. Benim durumumda olan arkadaşlar hayata küsmesinler çünkü hayata küsünce hayat zor oluyor, kendini zor hissediyorsun ama yanında birileri olursa hayata bağlanmaya çalışıyorsun."

Anne Rukiye Ocak ise doktorlar ve öğretmenler sayesinde sıkıntılarını aştıklarını dile getirdi.

Bu tür sorunları olanlara hiç üzülmemeleri tavsiyesinde bulunan Ocak, şöyle konuştu:

"Bu dertte olanlar hiç çekinmesin, çekinecek bir durum yok. Dert saklandıkça büyüyor, can sıktıkça daha çok dert büyüyor. Allah razı olsun öğretmenlerimiz ve okul müdürümüz Muhammet Baki'nin ameliyat olması için kampanya başlattılar ve ameliyat ihtiyaçlarını karşıladılar. Çocukları bu durumda olan aileler, çocuklarını eve kapatmasınlar, çocuklarından utanmasınlar, dışarı çıkarsınlar, topluma kazandırsınlar."