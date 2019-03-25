Son Dakika Haberleri: Doku Sanat Galerisi'nde Yüzleşme

Doku Sanat Galerisi'nde Yüzleşme

1 saat önce

Perincan Yalnızcık'ın 17'nci sergisi "Yüzleşme", 11 Nisan itibariyle Doku Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşuyor.

Doku Sanat Galerisi'nde Yüzleşme, System.String[]

Sevgi yeniden tanımlanıyor

Bir farkındalık ve sevginin dönüştürdüklerinin konu alındığı serginin manifestosu şu şekilde: "Korumacı tutum yok etti saf sevgiyi. Korurken koşul koydu. Severken sevdiğini dönüştürdü insanoğlu. Sevdi mi? Bilinmez! Ama yönetti, parçaladı, yönetti. Peki ya sonra? Ne oldu? Farkındalık, yüzleşme! Kendi olmayı başaranlar arındı, korundular."

Ustalık dönemine doğru

Bugüne kadar hem babası Reha Yalnızcık'la hem de kişisel olarak açtığı sergilere ek olarak Perincan Yalnızcık uluslararası çalıştaylara ve yarışmalara da katılarak sanat basamaklarını hızlı adımlarla tırmanmaya devam ediyor. Bu sergiden sonra Mayıs ayında babasıyla birlikte bir karma sergi daha açmayı da hedefliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:00 Kaynak: Bültenler

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