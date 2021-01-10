Dokuduğu halının beklentisinden yüksek fiyata satılması Faslı yetim kızın yüzünü güldürdü - Son Dakika

Dokuduğu halının beklentisinden yüksek fiyata satılması Faslı yetim kızın yüzünü güldürdü

10.01.2021 14:41
Dokuduğu halının beklentisinden yüksek fiyata satılması Faslı yetim kızın yüzünü güldürdü, System.String[]

Fas'ın kuzey kesimlerindeki kırsal bölgede yaşayan ilköğretim öğrencisi Suad Tibgiyvin, boş zamanlarında halı dokuyarak okul masraflarını karşılamaya çalışıyor.

Fas'ın kuzey kesimlerindeki kırsal bölgede yaşayan ilköğretim öğrencisi Suad Tibgiyvin, boş zamanlarında halı dokuyarak okul masraflarını karşılamaya çalışıyor.

Ülkenin kuzeyindeki Azilal kentine bağlı bir köyde yaşayan 15 yaşındaki Suad, kırsal bölgede saatlerce yürüyerek ulaştığı okulundan kış aylarında hava koşulları nedeniyle geri kalıyor.

Okula gidemediği günlerde, yaşadığı yerdeki halk eğitim merkezinde eğitim alan Suad, burada vaktini verimli bir şekilde değerlendiriyor.

Merkezde bir yandan okul derslerindeki açığını kapatmaya çalışan Suad, diğer yandan ninelerinden yadigar kalan beceriyle halı dokuyarak harçlığını çıkarıyor.

Yaptığı halıları 25 dolara (yaklaşık 185 Türk lirası) satmanın hayalini kuran Suad, dokuduğu bir halının hayırseverlerin desteğiyle bunun çok üzerinde bir rakamla satılmasının mutluluğunu yaşıyor.

Hayırseverlerin girişimi Suad'ın yüzünü güldürdü

Dokuduğu halıları satarak eğitim hayatını sürdürmeye çalışan Suad'a destek olmak isteyen aktivistler, sosyal medyada başlattıkları açık artırmayla halının beklenenin çok üstünde bir fiyatla satılmasını sağladı.

Yaptığı bir halıyı çarşıda 25 dolara satmak isteyen Suad'ın bu isteğini bir hayırseverin duyması ve destek için kampanya başlatması, zor şartlar altında hayat mücadelesi veren yetim kızın yüzünü güldürdü.

Dokuduğu geleneksel halıyı satmanın hayallerini kuran Suad'ın bu isteğini duyan, bölgede faaliyet gösteren Sosyal Kalkınma Derneği Başkanı Ömer Meccan harekete geçerek, bu girişime önayak oldu.

AA muhabirine konuşan Sosyal Kalkınma Derneği Başkanı Meccan, bölgede derneğe bağlı bir halk eğitim merkezinde kız öğrencilere odaklı çeşitli kültürel ve eğitici dersler verildiğini belirtti.

Suad'ın da merkeze gelerek buradaki eğitimlere katıldığını aktaran Meccan, yetim kızın boş zamanlarında da Fas'ın geleneksel sanatlarından olan halı dokumayla meşgul olup, bu sayede harçlığını çıkardığını ifade etti.

Halı 2 bin dolara satıldı

Suad'ın dokuğu bir halıyı çarşıda satmak istediğini duyduğunu, bu sırada bir grup aktivist arkadaşının da kendini ziyarete gelince onlara yetim kızdan bahsettiğini anlatan Meccan, şöyle devam etti:

"Ziyaretçilerimden bir sivil toplum kuruluşu üyesi Celal Uveyta, halının sosyal medyadan açık artırmaya sunulmasını önerdi. Öneriyi çok beğendik ve harekete geçtik. Açık artırmaya gösterilen büyük ilgi karşısında şaşırdık. 24 saatten fazla süren girişime büyük bir destek geldi. İnsanlar Suad'a ve onun gibi yetimlere yardımcı olmak istiyordu."

Meccan, Suad'ın çarşıda 25 dolara satmayı düşündüğü halının hayırseverlerin ilgisiyle 2 bin dolara satıldığını dile getirdi.

"Okula gitmek için 2,5 saat yürüyorum"

Dokuduğu halının satılmasının mutluluğunu yaşayan Suad da evinden okula gitmek için yaklaşık 2,5 saat yürüdüğünü, özellikle kış aylarında pek çok kez derslerden geri kaldığını, bu nedenle halk eğitim merkezine gelerek burada kendini geliştirdiğini söyledi.

Suad, kırsal ve dağlık bölgedeki çoğu kız çocuğu gibi kendisinin de ninelerinden halı dokumayı öğrendiğini ve boş vakitlerinde dokuma yaptığını ifade etti.

Faslı kız, dokuduğu halının sosyal destek kampanyasıyla beklenenin çok üstünde bir meblağa satılmasından mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Okul, Türk, Kız, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dokuduğu halının beklentisinden yüksek fiyata satılması Faslı yetim kızın yüzünü güldürdü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fatih Terim'in istediği Mostafa Mohamed, Saint-Etienne ile anlaştı Yönetime yaptığı göndermenin şaka olduğunu söyleyen Sumudica sözleşme için açık kapı bıraktı Son Dakika! Putin, Aliyev ve Paşinyan yarın Moskova'da Dağlık Karabağ konusunu görüşecek Gençlerbirliği kalecisi Übeyd Adıyaman, 6 gol yediği maçtan sonraki tepkilere sert çıktı Endonezya'da denize düşen yolcu uçağına ait kara kutunun yeri tespit edildi İşte Türkiye'nin 2020 İsim Haritası! 'Yusuf' ve 'Zeynep' ilk sırada Güvenlik sözleşmesiyle tartışma yaratan WhatsApp'tan kaçan kullanıcılar Telegram'a yöneldi Güzellik merkezinde skandal! Önce taciz etti, ardından "Sus, ses etme" dedi
Son Dakika: Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun gözaltına alındı Son Dakika: Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun gözaltına alındı         
15:01
Son Dakika: MEB, 11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacağını duyurdu Son Dakika: MEB, 11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacağını duyurdu         
14:55
Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun canlı yayında kız arkadaşının elinden uyuşturucu içti Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun canlı yayında kız arkadaşının elinden uyuşturucu içti         
14:02
WhatsApp sunduğu güvenlik sözleşmesi nedeniyle kan kaybediyor! İşte alternatif 9 mesajlaşma uygulaması WhatsApp sunduğu güvenlik sözleşmesi nedeniyle kan kaybediyor! İşte alternatif 9 mesajlaşma uygulaması         
13:32
'Dur' ihtarına uymayan motosikletli bir kişinin ölümüne neden oldu 'Dur' ihtarına uymayan motosikletli bir kişinin ölümüne neden oldu         
12:23
Sivas'ta koronavirüs geçiren iki kişide ani işitme kaybı görüldü! Uzman isimden uyarı geldi Sivas'ta koronavirüs geçiren iki kişide ani işitme kaybı görüldü! Uzman isimden uyarı geldi         
11:59
Meteoroloji uyardı: Çarşamba gününden itibaren Ankara başta olmak üzere iç kesimlerde kar yağışı görülecek Meteoroloji uyardı: Çarşamba gününden itibaren Ankara başta olmak üzere iç kesimlerde kar yağışı görülecek         
10:59
Kapanan işletmeleri fırsat bilip evlerini kafeye çevirdiler! İlanı görüp eskort olduklarını düşünen var Kapanan işletmeleri fırsat bilip evlerini kafeye çevirdiler! İlanı görüp eskort olduklarını düşünen var         
10:20
ABD'deki Kongre işgali Elazığlıları endişelendirdi: Kürsünün arkasındaki mermer Elazığ'dan gitmiş ABD'deki Kongre işgali Elazığlıları endişelendirdi: Kürsünün arkasındaki mermer Elazığ'dan gitmiş         
09:07
Uzmanlar normalleşme için bu ayın sonunu işaret etti: Kısıtlamalar kalkmalı, okullar ve küçük işletmeler açılmalı Uzmanlar normalleşme için bu ayın sonunu işaret etti: Kısıtlamalar kalkmalı, okullar ve küçük işletmeler açılmalı         
08:19
Selçuk Bayraktar da WhatsApp'ı sildi! İşte kullandığı 3 uygulama Selçuk Bayraktar da WhatsApp'ı sildi! İşte kullandığı 3 uygulama         
00:22
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç'tan WhatsApp açıklaması: BİP ve Dedi kullanalım Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç'tan WhatsApp açıklaması: BİP ve Dedi kullanalım         
23:48
Survivor maratonu başladı! Herkes Acun Ilıcalı'nın adaya geliş şeklini konuşuyor Survivor maratonu başladı! Herkes Acun Ilıcalı'nın adaya geliş şeklini konuşuyor         
23:22
DEVA Partisi'nden Soylu'ya Kaftancıoğlu tepkisi: Açıkça suç işliyor DEVA Partisi'nden Soylu'ya Kaftancıoğlu tepkisi: Açıkça suç işliyor         
21:45
Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu ama bebeğin babası hala sır Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu ama bebeğin babası hala sır         
16:00
Kendisine ve kızlarına işkence yapan eşini öldüren Melek İpek tutuklandı Kendisine ve kızlarına işkence yapan eşini öldüren Melek İpek tutuklandı         
15:23
'Mesleği unutulmasın' diye ücretsiz kurs açtı, ilk başvuranlar doktorlar, polisler ve öğretmenler oldu 'Mesleği unutulmasın' diye ücretsiz kurs açtı, ilk başvuranlar doktorlar, polisler ve öğretmenler oldu         
10:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2021 15:15:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dokuduğu halının beklentisinden yüksek fiyata satılması Faslı yetim kızın yüzünü güldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei