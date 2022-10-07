Araziye bıraktıkları motosikletlerin üzerine hafriyat döküldü

ANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafriyat çalışması sırasında ortaya çıkan 2 adet motosikletin hurdacılık yapan yabancı uyruklu kişilere ait olduğu belirlendi. İş makinesi ile toprak altından çıkarılan motosikletlerin bir eksiğinin olmadığı ortaya çıkarken, 2 kişi tarafından bırakılma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sorgun Mahallesi Hüseyin Avni Akın Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; hafriyat çalışması sırasında, alışveriş merkezi çalışanının dökülen toprağın altında motosiklet görerek polisi aradı. Olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafriyat çalışması yapan iş makinesi yardımıyla çıkarılan 2 adet motosiklet üzerinde inceleme yaptı. Yapılan kontrollerde 07 MB 440 ve 07 MA 5082 plakalı motosikletlerin yabancı uyruklu 2 kişiye ait olduğu, motosikletlerin herhangi bir eksiğinin olmadığı belirlendi. Motosikletler, sahiplerinin alması için alışveriş merkezinin yanında bulunan otoparka bırakıldı.

Gece 2 kişi bırakıp gitti

Motosikletlerin bırakılma anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gece 04.00 sıralarında çevreyolundan gelen ve hurdacılık yaptığı tahmin edilen 2 kişi, motosikletleri bıraktıktan sonra Antalya istikametine giden hurda yüklü kamyona binip gidiyor. Sabah, arazide hafriyat çalışması başlatılırken, hafriyat getiren kamyonun motosikletleri görmeyerek üzerine toprak döktüğü gözlendi.