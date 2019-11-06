Dökülen yapraklarla kalp yaptılar

ESKİŞEHİR'de Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda çalışan temizlik işçileri, ağaçlardan dökülen sonbahar yapraklarından büyük bir kalp şekli yaptı. Masal şatosunun da bulunduğu park, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Eskişehir'in en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bilim Kültür ve Sanat Parkı, sonbaharda dökülen yapraklarla güzel görüntüler oluşturdu. Parkta çalışan temizlik görevlileri ise kavak ağaçlarından dökülen yüzlerce yaprağı toplayıp kalp şekli yaptı. Temizlik görevlileri son düzeltmeleri yaptıktan sonra kalbin çevresine dizilerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Masal şatosu ve korsan gemisinin yer aldığı parkta ise sonbahar manzarası güzel görüntüler oluşturdu. Parkı ziyarete gelenler ise bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

- Eskişehir