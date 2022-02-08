Üye Girişi
Döküm fabrikasında çıkan yangın paniğe sebep oldu - Son Dakika

Döküm fabrikasında çıkan yangın paniğe sebep oldu

08.02.2022 09:40
Döküm fabrikasında çıkan yangın paniğe sebep oldu

Kocaeli'de bulunan bir döküm fabrikasında kablolardan çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Kocaeli'de bulunan bir döküm fabrikasında kablolardan çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan bir döküm fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikadaki kablolardan çıkan yangını fark eden işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangın kısa sürede büyümeden söndürdü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Döküm fabrikasında çıkan yangın paniğe sebep oldu
Döküm fabrikasında çıkan yangın paniğe sebep oldu

YORUMLAR
500

İtfaiye, Kocaeli, Körfez, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Döküm fabrikasında çıkan yangın paniğe sebep oldu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:34 Otomobil, servis minibüsüne çarparak takla attı! Olay anbean güvenlik kameralarına yansıdı
09:31 Sosyal medya hesaplarını çalıp 3 milyon dolarlık vurgun yapan çete çökertildi!
09:29 Necip Hablemitoğlu cinayetinin şüphelisi adliyeye sevk edildi
09:28 Bu defa dolandırıcı kapıcı! Kurbanlar ise sosyete ve sanat dünyasının ünlü isimleri
09:14 Sarhoş tekneci voleybol kariyerini bitirdi! Aldığı ceza vicdanları sızlattı
09:10 Parola: Peynir zeytin! Dolandırıcılar yaşlı kadını 600 bin lira dolandırdı
08:51 ABD'den Rusya için geri adım: Öyle bir şey söylemedik
08:50 Ne kadar evliysen o kadar nafaka dönemi başlıyor!
08:47 Eşinin ölümüyle zor günler geçiren Ece Erken: Canım çok yanıyor
08:23 Pandemide psikolojik tedavi görenler arttı! Sağlık Bakanlığı bütçeyi arttırdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 09:48:26. #1.13#
SON DAKİKA: Döküm fabrikasında çıkan yangın paniğe sebep oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement