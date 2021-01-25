Döküm fabrikasından patlama - Son Dakika

Döküm fabrikasından patlama
BİLECİK - Bilecik'te faaliyet gösteren bir döküm fabrikasında meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Şans eseri patlamada ölen veya yaralanan olmadı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Vezirhan beldesinde faaliyet gösteren bir döküm fabrikasının metal bekletme ocağında dün gece yaşanan iki patlama sonrası yangın çıktı. Patlamada şans eseri ölen veya yaralanan olmazken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: İHA
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