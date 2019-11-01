Son Dakika Haberleri: Döküm sanayi fabrikası Osmaneli'ne katkı sağlayacak
Son Dakika Yaşam Döküm sanayi fabrikası Osmaneli'ne katkı sağlayacak

Döküm sanayi fabrikası Osmaneli'ne katkı sağlayacak

7 saat önce

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçede faaliyet gösteren döküm sanayi fabrikasını ziyaret etti.

Döküm sanayi fabrikası Osmaneli'ne katkı sağlayacak, System.String[]

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçede faaliyet gösteren döküm sanayi fabrikasını ziyaret etti.


Başkan Şahin, fabrika çalışanları ile bir araya gelerek fabrika hakkında bilgi aldı. Ardından bir açıklamada bulunan Şahin, "İlçemizin en eski sanayi kuruluşu olan döküm sanayi fabrikası yatırımlarına devam ediyor. Özellikle ihracat talepleriyle satış hacmini arttıran şirketimiz yatırımlarına ve eleman alımına devam ediyor. Belediyemizin her konuda destek olduğu fabrika çalışanlarını yöneticilerini Osmaneli'nde ikamet ettirmek için konut yatırımı planlıyor. İlçemize büyük katkı sağlayacak şirketimizin konut projesi için her türlü desteği sağlayacağız" dedi. - BİLECİK

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:32 Kaynak: İHA
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