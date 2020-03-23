Döküm tesisi yeni yüzüyle hizmette - Son Dakika
Son Dakika Güncel Döküm tesisi yeni yüzüyle hizmette - Son Dakika

Döküm tesisi yeni yüzüyle hizmette

6 saat önce

Parke taşı döküm tesisi bu yıl revize edilerek yeniden hizmet vermeye başladı.

Döküm tesisi yeni yüzüyle hizmette, System.String[]

Parke taşı döküm tesisi bu yıl revize edilerek yeniden hizmet vermeye başladı. Sisteme dahil olan yeni ekipmanlarla az personel ile yüksek verim elde eden tesis 2020 yılından itibaren fabrikasyon üretime geçti.


Tesiste günde 250 metrekareye tekabül eden 8750 adet kırlangıç parke üretimi yapıyor. Ayriyeten burada bordür taşı ve oluk üretimi de yapılıyor.


Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun; "Ekşisu Mesire Alanı üzerinde bulunan tesislerimizde üretim yapmaktayız. Burayı fabrikasyon haline getirdik. Buradaki dökümlerimiz hızlı bir şekilde gerçekleştiği zaman şehrimizin ihtiyaçlarını mutlaka karşılamış olacağız. Hem üretip hem de imalatımızla birlikte yapılacak çalışmalarda daha ucuza daha kaliteye dikkat ederek sonuç alacağımıza inanıyorum" dedi. - ERZİNCAN

Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:19 Kaynak: İHA

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