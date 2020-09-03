Dokuma atölyesinde çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Denizli'de, dokuma atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerini uğraşları sonucu alevler kontrol altına alınırken büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesinde bir dokuma atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dokuma atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle duman ve alevler yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşlar bir yandan kendi imkanları ile yangına müdahale etmek isterken bir yandan da ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu alevler kontrol altına alındı. Dokuma atölyesinde meydana gelen yangında can kaybı yaşanmazken büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ