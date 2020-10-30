Dokuma'da zeytin hasadı - Son Dakika

Dokuma'da zeytin hasadı

30.10.2020 11:11
Dokuma'da zeytin hasadı, System.String[]

Bir dönem Antalya'nın 'beyaz altını' pamuktan tekstil üreten Dokuma Fabrikası yerleşkesi, günümüzde zeytin bahçesiyle üretimini sürdürüyor.

Bir dönem Antalya'nın 'beyaz altını' pamuktan tekstil üreten Dokuma Fabrikası yerleşkesi, günümüzde zeytin bahçesiyle üretimini sürdürüyor. Kesilip, yok olmaktan kurtarılıp Dokuma'ya nakledilen zeytin ağaçları ile bin yılık 2 anıt zeytin ağacının mahsullerinden sabun ve yağ üretiliyor.

Antalya'nın bereketli topraklarında ilk güz yağmuru sonrası başlayan zeytin hasadı heyecanı, Kepez ilçesinin yeşil alanlarında da yaşanıyor. Kepez Belediyesi, çeşitli sebeplerle kesilip yok olacak ilçenin değişik noktalarındaki yüzlerce zeytin ağacını, köklerinden sökerek, yeşil alanlarına, meydanlarına ve caddelerine dikmişti. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün uzun soluklu çabaları sonucunda yok olmaktan kurtarılıp, şehrin hizmetine sunulan Dokuma Fabrikası Yerleşkesi'nde oluşturulan 250 bin m2 kent parkına da, yüzlerce zeytin ağacı nakledildi.

Çevreci bir anlayışla korunmaya alınan Dokuma yerleşkesinde, nakledilen ağaçlar ile Manisa Akhisar'dan getirilen yaklaşık bin yılık 2 anıt zeytin ağacından oluşan bir zeytin bahçesi kuruldu.

Dokuma'dan 2 bin ton zeytin

Başlattığı yeşil seferberliği kapsamında narenciye bahçeleri de kuran Kepez Belediyesi, kentin akciğeri Dokuma Park'taki zeytinlikte ve diğer yeşil alanlarda bulunan ağaçlardan zeytin hasadına başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, DokumaPark'ın zeytin bahçelerinden 2. hasadı gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıl 3 ton mahsul alınan Dokuma Park'ta, bu yıl rekoltenin düşmesinden dolayı 2 ton zeytin toplandı. Müdürlük çalışanlarının topladığı zeytinlerden, 'Antalya Dokuma' ismiyle hediye amaçlı sabun ve yağ üretiliyor.

Dokuma tarım müzesi gibi

Müzeleriyle, bilim merkeziyle, sanat tesisleriyle yeşil alanlarıyla, Antalya'nın kültürel objeleriyle kentin kültür ve sosyal yaşam merkezi haline gelen Dokuma Park, zeytin ve portakal bahçeleriyle de adeta tarım müzesi işlevi görüyor.

Botanik parkın da yapıldığı kent merkezinin en büyük yeşil alanında ziyaretçiler, zeytin ve portakal hasadının nasıl yapıldığını yakından görebilme imkanı buluyor.

Dokuma yerleşkesinde zeytin üretimi, fabrikanın geçmişini de canlandırıyor.

Antalya'nın beyaz altını pamuğu, 1960'dan itibaren ipliğe dönüştüren ve 42 yıllık bir serüvenin ardından 2003'te şalteri kapatılan Dokuma Fabrikası, zeytin bahçesinin hasadıyla üretmeye devam ediyor.

Odun olacak ağaçlar yeniden toprakla buluşturuluyor

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, yaptığı açıklamada şehrin değişik noktalarında çeşitli sebeplerle kesilecek olan yüzlerce zeytin ağacını, ilçe genelindeki yeşil alanlara naklederek, yok olmaktan kurtardıklarını söyledi.

Yeşil seferberliği kapsamında Dokuma Park'la birlikte yeşil alanlara, caddelere, meydanlara zeytin ağacı ve narenciye diktiklerini anımsatan Başkan Tütüncü, çeşitli nedenlerle kesilecek olan zeytin ve narenciye ağaçlarını, ilçenin yeşil alanlarında toprakla buluşturmaya devam edeceklerini kaydetti.

Dokuma'da zeytinyağı üretimi var

Kepez ilçesinin tarihinde ve bugününde zeytin ağacının önemli bir yeri olduğuna işaret eden Tütüncü, açıklamasında şunları kaydetti: " Varsak ormanlarında gün yüzüne çıkardığımız ve arkeopark olarak kent kültürüne kazandırdığımız 2 bin 200 yıllık Lyrboton Kome, Perge Antik Kenti'ne bağlı büyük bir zeytinyağı üretim şehriydi. Günümüzde, ilçemizin kırsal kesimlerinde zeytin üretimi devam ediyor. Belediye olarak açtığımız yollarda, konut yapılacak alanlarda kalan zeytin ağaçlarını da, yeşil alanlarımıza taşıyarak, yok olmalarını engelliyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar yüzlerce zeytin ağacını yeşil alanlarımıza, caddelerimize ve meydanlarımıza diktik ve dikmeye de devam edeceğiz. Dokuma Park'ta da, kurtardığımız ağaçlardan ve 1000 yaşında iki tane anıt ağacından oluşan bir zeytin bahçesi kurduk. Dokuma'yı, Antalya'nın yeni bir zeytinliği yaptık. Bu zeytinlik de her yıl hasat yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl 3 ton hasat yaptığımız Dokuma Zeytinliği'nden bu yıl, rekoltenin düşmesinden dolayı 2 ton mahsul topladık. Bu mahsulden zeytinyağı sabunu ve zeytinyağı üreteceğiz. Bu ürünleri de güzel bir kağıt kutunun içerisinde gelen konuklarımıza hediye ediyoruz." - ANTALYA

Dokuma'da zeytin hasadı
Dokuma'da zeytin hasadı
Dokuma'da zeytin hasadı
Dokuma'da zeytin hasadı
Dokuma'da zeytin hasadı
Dokuma'da zeytin hasadı

Narenciye, Antalya, Zeytin, Kepez, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dokuma'da zeytin hasadı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mesut Yılmaz'ın vefatıyla ilgili ilk açıklama: Milletimizin başı sağ olsun 29 Ekim kutlamasında utandıran görüntüler: Protokole deri koltuklar, gazilere plastik sandalye Mesut Yılmaz için taziye mesajı yayınlayan Tansu Çiller, en büyük üzüntüsünü anlattı Hayatını kaybeden Dilay Kemer için spor ve medya dünyasından birçok isim başsağlığı mesajı paylaştı Mesut Yılmaz'ın hayatındaki en acı olay! Oğlunun ölümünden sonra bir daha toparlanamadı Başarılı oyuncu Ayşecan Tatari, anne oldu Sakarya için korkutan uyarı: "Şu ana kadarki en yüksek seviyedeyiz" Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı
Emre Belözoğlu, Ali Akman'ı F.Bahçe'ye getirmek için Bursaspor'a teklif yapacak Emre Belözoğlu, Ali Akman'ı F.Bahçe'ye getirmek için Bursaspor'a teklif yapacak         
12:22
Bingöl'de 4.1 büyüklüğünde deprem Bingöl'de 4.1 büyüklüğünde deprem         
12:08
Memleket Hareketi'nin kurucularını açıklayan İnce, cumhurbaşkanlığı iddialarını yanıtladı Memleket Hareketi'nin kurucularını açıklayan İnce, cumhurbaşkanlığı iddialarını yanıtladı         
12:05
Mahalle muhtarı, 4 erkek çocuğuna istismar suçundan tutuklandı Mahalle muhtarı, 4 erkek çocuğuna istismar suçundan tutuklandı         
11:51
Son 16 golün 10'unu bizim çocukların attığı Lille, Avrupa'da bir ilki başardı Son 16 golün 10'unu bizim çocukların attığı Lille, Avrupa'da bir ilki başardı         
11:28
Boran Kuzum ve Miray Daner haklarındaki aşk iddialarına cevap verdi Boran Kuzum ve Miray Daner haklarındaki aşk iddialarına cevap verdi         
11:03
11 senedir verdiği hukuk mücadelesinden zaferle ayrıldı: Ayıplı çıkan sıfır aracı yenisiyle değiştirecek 11 senedir verdiği hukuk mücadelesinden zaferle ayrıldı: Ayıplı çıkan sıfır aracı yenisiyle değiştirecek         
10:27
Son Dakika! Eski Başbakan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti Son Dakika! Eski Başbakan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti         
09:56
Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer hayatını kaybetti Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer hayatını kaybetti         
08:53
42 yılda 1000'in üzerinde oyuncak araba biriktirdi! Evinin bir odası müze 42 yılda 1000'in üzerinde oyuncak araba biriktirdi! Evinin bir odası müze         
08:02
Didem Arslan Yılmaz, 30 yıldır eşine şiddet uygulayan adamı stüdyodan kovdu Didem Arslan Yılmaz, 30 yıldır eşine şiddet uygulayan adamı stüdyodan kovdu         
07:45
Aşk yaşadıkları konuşulan Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan aynı eve girerken yakalandı Aşk yaşadıkları konuşulan Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan aynı eve girerken yakalandı         
07:35
11 yaşındaki erkek çocuğunu ağaca bağlayarak istismar etmeye çalışan sapık, bir ilçeyi ayaklandırdı 11 yaşındaki erkek çocuğunu ağaca bağlayarak istismar etmeye çalışan sapık, bir ilçeyi ayaklandırdı         
23:55
Selçuk Bayraktar'dan yerli üretim uçak motoruna ilişkin heyecanlandıran paylaşım: Dünyanın en iyisi Selçuk Bayraktar'dan yerli üretim uçak motoruna ilişkin heyecanlandıran paylaşım: Dünyanın en iyisi         
21:03
Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı         
18:07
ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı         
18:03
Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı         
17:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2020 13:06:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dokuma'da zeytin hasadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei