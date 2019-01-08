Dokuma Fabrikası Kültür ve Sanat Merkezine Dönüştürüldü

Antalya'da 2003'te kapatılan ve yıllardır atıl bekleyen Dokuma Fabrikası, "DokumaPark" projesiyle kültür ve sanat merkezine dönüştürüldü.

Antalya'da 2003'te kapatılan ve yıllardır atıl bekleyen Dokuma Fabrikası, "DokumaPark" projesiyle kültür ve sanat merkezine dönüştürüldü.



Kepez ilçesinde bulunan, bir dönem Antalya'nın en önemli sanayi alanlarından olan ancak 2003'te kapatılan Dokuma Fabrikası, "DokumaPark" projesiyle kültür ve sanat turizmine hizmet ediyor.



"DokumaPark"ta bulunan Oyuncak, Demokrasi, Yeşilçam, Antalya Kepez Şehir, Dokuma Tekstil, Nostaljik Araçlar ve TÜBİTAK Bilim Merkezi Botanik Bitki müzeleri ile Minyatür Kent Parkı, Modern Sanatlar Galerisi, Tren Kütüphane, Sanat Sokağı, özellikle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.



Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, fabrikanın Antalya'nın ilk sanayi sitesi olması açısından önemli bir değeri bulunduğunu bildirdi.



Dokuma Fabrikası ile Antalyalılara iş kapısı açıldığını ancak kar etmediği gerekçesiyle işletmenin özelleştirme kapsamına alındığını belirten Tütüncü, bölgenin 49 yıllığına Hollandalı bir şirkete devredilerek alanda alışveriş merkezi yapılmasının öngörüldüğünü kaydetti.



Fabrikanın anılarına sahip çıkmak amacıyla büyük mücadeleler verdiklerini ve bölgeyi kültür, sanat merkezi haline dönüştürdüklerini vurgulayan Tütüncü, fabrikaya hayat verdiklerini ifade etti.



Tütüncü, alana, turizmin başkenti Antalya'ya yakışacak projeler kazandırdıklarını bildirdi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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