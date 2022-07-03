Dokuma ustası İsmail Yanık, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini sürdürüyor - Son Dakika
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Dokuma ustası İsmail Yanık, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini sürdürüyor

03.07.2022 15:39

Beypazarı ilçesinde dokuma ustası 80 yaşındaki İsmail Yanık, el sanatı ürünlerin yeteri kadar değer görmediğini belirtti.

Beypazarı ilçesinde dokuma ustası 80 yaşındaki İsmail Yanık, el sanatı ürünlerin yeteri kadar değer görmediğini belirtti.

Beytepe Mahallesi'ndeki dükkanında ilerlemiş yaşına rağmen dokumacılığı yaşatmak için çaba gösteren Yanık, dokumanın eskiden önemli bir iş kolu olduğunu söyledi.

Yanık, 1962'den beri dokumacılıkla uğraştığını dile getirerek, "Dokumalarımda genelde pamuklu örtüler ile ipek bürgü dokuyorum. Eskiden ipek bürgü, gelin olacak genç kızlar için illaki dokunurdu ve gelin el öpmeye giderken bunu örterdi." dedi.

Yaptığı çalışmaların kendini genç ve dinamik tuttuğunu anlatan Yanık, "Sağlığım elverdiği ölçüde mesleği sürdürmeye kararlıyım. Beni dokumacılık ayakta tutuyor. Halk Eğitim Merkezi'nde dokumacı yetiştirmek üzere kurslar verdim ama artık kimse yapmıyor. Eskiden dokumacılıktan para kazandık ve ekmek yedik. Şimdilerde olmuyor. Yeni nesil dokumaya ilgi göstermiyor." dedi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dokuma ustası İsmail Yanık, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini sürdürüyor - Son Dakika

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