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Dokuma'ya üç yeni yatırım - Son Dakika

Dokuma'ya üç yeni yatırım

09.06.2021 12:09
Dokuma'ya üç yeni yatırım, System.String[]

Kepez Belediyesi, ekonomik ve sosyal yaşamın en yoğun olduğu Dokuma semtinde, mülkiyet ile imara ilişkin sorunlarını çözdüğü alana cami, kütüphane ve park yapıyor.

Kepez Belediyesi, ekonomik ve sosyal yaşamın en yoğun olduğu Dokuma semtinde, mülkiyet ile imara ilişkin sorunlarını çözdüğü alana cami, kütüphane ve park yapıyor.

Ticari ve sosyal yaşam hareketliliğinin yoğun olduğu Yükseliş Mahallesi, Mehmet Akif Caddesi'nde, uygulama imar planı paftasında cami, okul ve park olan alanda, uzun yıllardır mülkiyet problemi yaşanıyordu. Çevresinde ticari işletmeler, özel bir hastane ve konutlar bulunan alan, mahallenin ortasında kara bir leke olarak kalmıştı.

Alana, ilk olarak park yatırımı kazandırıldı. Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, uygulama imar planı paftasında park olan 2 bin 200 metrekare alanda bir mahalle parkı inşa ediyor.

"Yükseliş'in 40 yıllık mülkiyet sorunu çözüldü"

Başkan Hakan Tütüncü, yapımı devam eden park şantiyesini ziyaretinde mülkiyet ve imar sorunlarını çözdükleri alana kazandıracakları diğer yatırımları açıkladı. Yükseliş Mahalle Muhtarı Memduh Aydıncan ve bürokratları eşliğinde park alanında incelemelerde bulunan Başkan Tütüncü, açıklamasında,"Şehrin çarşısı dediğimiz merkez yerleşim yerlerimizden biri olan Yükseliş Mahallemizin tam da merkezinde, oldukça geniş bir alanda, mülkiyet problemi vardı. Mahalleli, bu probleme yıllardır çözüm arıyordu. Çevresinde hastanenin, ticari ünitelerin ve konutlarının olduğu arazi, tanımsız bir alandı. Mahalle sakinlerimiz, alandaki tozdan, kirden ya da art niyetli insanların bu alana gelmesinden rahatsızlık yaşıyordu. Bu sıkıntıların çözülmesi gerekiyordu. Alan üzerinde 30-40 yıl evveline dayanan mülkiyet problemlerini çözdük" dedi.

"Park, kütüphane ve cami yapılacak"

Bu alan için 3 yatırım müjdesi veren Tütüncü, "Mahallenin ortasındaki atıl alanın mülkiyet ve imar sorunlarını çözdük. Hemşehrilerimize şimdi bir yaşam alanı yapıyoruz. Çocuklarımız için bu alana bir park yapıyoruz. Çocuklarımızın, hemşerilerimizin hoşça vakit geçirebilecekleri, nefes alabilecekleri bir mahalle parkı inşa ediyoruz. İmar planında tanımlanmış alanına da güzel bir cami kazandırıyoruz. Üçüncü müjdemiz de kütüphane. Bu bölgede çok fazla öğrencimiz ve gencimiz var. İçerisinde binlerce kitabın olacağı muhteşem bir kütüphaneyi de Yükseliş Mahallemize kazandırıyoruz" diye konuştu.

"Kepez'in mahallelerinde konfor var"

Hakan Tütüncü, 2009'dan bu yana Yükseliş Mahallesi'ndeki değişimin Kepez'in, nereden nereye geldiğini resmi olduğunu belirterek, "2009'dan bu yana bu mahalleye hastane, sağlık ocağı, yeni okullar yapıldı. Şimdi cami, kütüphane ve yeni park inşa ediliyor. Altyapı çalışmaları tamamlandı. Mahalleye doğal gaz geldi. Aklınıza gelebilecek birçok konfor; yani modern bir şehirde yaşanabilecek her konfor artık Yükseliş Mahallesi'nde var. Aklınıza gelebilecek her konfor Kepez'in her mahallesinde var. Bu değişimin mimarı da benim gece gündüz çalışan başkan yardımcılarım, müdürlerim, birim amirlerim, parklarda, caddelerde çalışan emekçi kardeşlerimdir. Onlara çok şey borçluyuz. Kepez'in, 2009'una bakıyorum, bir de bugününe bakıyorum" şeklinde konuştu.

"Uzun yıllar mülkiyet sorunu vardı"

Mahalle Muhtarı Memduh Aydıncan da, Yatırımların yapılacağı alanda, uzun yıllar mülkiyet sorunu vardı. Başkanımız, bu sorunu çözdü. Mahalle için çok önemli bir alanının park, kütüphane ve cami yatırımlarıyla güzelleştirilmesinden dolayı çok mutluyum" dedi. - ANTALYA

Dokuma'ya üç yeni yatırım
Dokuma'ya üç yeni yatırım
Dokuma'ya üç yeni yatırım
Dokuma'ya üç yeni yatırım
Dokuma'ya üç yeni yatırım

Kepez Belediyesi, Yatırım, Kepez, imar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dokuma'ya üç yeni yatırım - Son Dakika Ekonomi


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