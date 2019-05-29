Son Dakika Haberleri: Dokumacı kuşlar mühendis gibi yuva yapıyor - ADDİS
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Dokumacı kuşlar mühendis gibi yuva yapıyor - ADDİS

1 saat önce

Etiyopya'nın kırsal bölgelerinde yaşayan "dokumacı" kuşlarının bir mühendis hassasiyetiyle ağaç dallarına yuva yapma telaşı kameraya yansıdı.

Etiyopya'nın kırsal bölgelerinde yaşayan "dokumacı" kuşlarının bir mühendis hassasiyetiyle ağaç dallarına yuva yapma telaşı kameraya yansıdı.
Afrika, Hindistan ve Avustralya'da görülen dokumacı kuşlar, kendilerine özgü yuva yapma teknikleriyle dikkati çekiyor.
Afrika'nın en sıcak bölgelerinden Etiyopya'nın kuzeydoğusundaki Afar eyaletinde, kuşların ince ağaç dallarına yuva yapma yöntemi görüntülendi.
Kuşlar, yeterli su ve yeşil alan bulmak için yuvalarını insanların yaşam alanlarına yakın bölgelere yapmayı tercih ediyor.
Çevreden topladıkları taze yeşil otları ağaçların en sağlam dallarına taşıyan kuşlar, önce yuvanın girişini ardından da etrafını büyük bir titizlikle örüyor.
Ağaç dalına asılmış bir lambayı andıran yuvalar, tabandan yukarı doğru daralarak küçülüyor.
Hiçbir hareketi rastgele olmayan kuşların, yuva inşası adeta görsel şölen sunuyor.
Dokumacı kuşlar mühendis gibi yuva yapıyor - ADDİS
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:11 Kaynak: AA
Avustralya, Hindistan, Afrika, Etiyopya, Kültür Sanat
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