Dokumacılar köyünde çıkan yangının ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor - Son Dakika

Dokumacılar köyünde çıkan yangının ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dokumacılar köyünde dün çıkan yangında evleri kül olan 35 aile AFAD tarafından kurulan çadırlara yerleştirilirken, Kızılay ekipleri de ailelere sıcak yemek dağıttı.

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dokumacılar köyünde dün çıkan yangında evleri kül olan 35 aile AFAD tarafından kurulan çadırlara yerleştirilirken, Kızılay ekipleri de ailelere sıcak yemek dağıttı.

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İlçeye bağlı Dokumacılar Köyü Sahlep (Kaynaraca) mezrasında dün öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle yangın, çevredeki evlere sıçrayarak kısa sürede büyüdü. Yangına Yusufeli ve Artvin Belediyesi itfaiye ekipleri ile Artvin Orman Bölge Müdürlüğü ve AFAD ekipleri müdahale etti. 4 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken, yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmaması tek teselli oldu.

Evleri tamamen yanarak kullanılamaz hale gelen 35 ailenin Sahlep mahallesinde barınma ve yiyecek ihtiyaçları AFAD ve Kızılay ekiplerince giderildi. AFAD ekipleri tarafından kurulan çadırlarda kalan aileler, Kızılay tarafından dağıtılan sıcak yemeklerden yedi. Köye gelen AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin ve beraberlerindeki partililer, Sahlep mahalle sakinlerinin taleplerini dinlerken, devletin yanlarında olduğunu en kısa sürede yanan evlerinin yerine yenilerinin yapılacağı sözünü verdiler.

Yangında evi yanan Ayşe Biber isimli yaşlı bir kadın ise eşinin ve kendisinin yanan evlerinde bulunan toplam 100 bin lirasının yandığını belirterek ev yerine para istedi.

Öte yandan köyde etkili olan yağış ile birlikte çadırlara sığınan aileler, acılarını bir an olsun unuturken, yöre halkı yardım sözlerinin yerine getirilmesini bekliyor. - ARTVİN

Yusufeli, Kızılay, Artvin, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 15:28 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dokumacılar köyünde çıkan yangının ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor - Son Dakika
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