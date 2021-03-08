DokumaPark'ta Dünya Kadınlar Günü'ne özel sergi - Son Dakika

Antalya'da düzenlenen Dünya Kadınlar Günü karma sergisinde 19 ilden kadın sanatçıların eserleri yer aldı.

Kepez Belediyesi tarafından DokumaPark Modern Sanatlar Galerisi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla resim, yağlı boya, seramik gibi farklı kategorilerde karma sergi düzenlendi. Sergide, 19 ilden 43 kadın sanatçının eserleri sanatseverlerle buluştu.

Etkinlik kapsamında "Sanat ve Toplum" adlı sempozyum da düzenlendi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, burada yaptığı konuşmada, belediye olarak sanata desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Kepez'i kültür ve sanat alanlarıyla önemli bir merkez haline getirdiklerini aktaran Tütüncü, "DokumaPark sadece Antalya'nın değil, ülkemizin de önemli merkezlerinden biri olacak. Dünya Kadınlar Günü'nde böyle önemli bir sergiye ev sahipliği yaptığımız için de mutluyuz. Bütün hanımefendilerin gününü kutluyorum." diye konuştu.

Kepez Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Bora Gürdere de sanatseverleri eşsiz bir sergi ile buluşturduklarını söyledi.

DokumaPark'ın masalsı atmosferinde yeni sanat ve kültür alanları açmayı hedeflediklerini dile getiren Gürdere, sanata ve kültüre yönelik etkinliklerin devam edeceğini aktardı.

Gürdere, serginin 8 Mayıs'a kadar ziyaretçilere açık olacağını kaydetti.

Sempozyum, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Canan Madran ile Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Onur Erman'ın konuşmalarıyla devam etti.