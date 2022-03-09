DOKUMAPARK'TAKİ KARMA SERGİ OPERAYLA AÇILDI - Son Dakika
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DOKUMAPARK'TAKİ KARMA SERGİ OPERAYLA AÇILDI

09.03.2022 13:07

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi'nin (GSF) geleneksel '8 Mart Dünya Kadınlar Günü Ulusal Karma Sergisi' opera şarkıları eşliğinde açıldı.

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi'nin (GSF) geleneksel '8 Mart Dünya Kadınlar Günü Ulusal Karma Sergisi' opera şarkıları eşliğinde açıldı. Sergide, 90 akademisyen sanatçının 92 eserleri yeralıyor.

Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi'ndeki serginin açılışını Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, GSF Dekanı Prof. Dr. Sibel Paşaoğlu, sergi koordinatörü Doç. Dr. Zuhal Başbuğ birlikte yaptı. Sergide, kadınlar çiçeklerle karşılandı.

BAŞKAN TÜTÜNCÜ'DEN SANATA ÖVGÜ

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından birisi kopmuş demektir' sözünü hatırlattı, İnsan olmanın en önemli vasıflarının başında kültür ve sanatla buluşmak, haşır-neşir olmak geliyor dedi. Başkan Tütüncü, sanatın önemine vurgu yaptı, kadın sanatçıların 'Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

AÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Kampus dışına taşınan kültür-sanat etkinliklerimiz kuşkusuz üniversite ve şehir bütünlüğünü sağlayan en önemli unsurlardır diye düşünüyorum dedi. Rektör Yardımcısı Arıcı, Başkan Tütüncü'ye katkılarından dolayı teşekkür etti.

GSF Dekanı Prof. Dr. Sibel Paşaoğlu'da Kadınlar ister evde, ister işyerinde emekleriyle, varlıklarıyla çevrelerine her daim değer katanlardır. Bilimde, sporda, sanatta elde ettikleri ulusal ve uluslar arası başarılarıyla göğsümüzü kabartıyor, bizleri gururlandırıyor dedi. Paşaoğlu, Birbirinden değerli eserlerin yer aldığı bu konsept sergimiz kadınların toplum içerisindeki görünürlük, eşitlik mücadelesi ve özgür varoluş çabalarına adanmıştır diye konuşurken sergiye emeği geçenleri kutladı.

GALERİ OPERA ŞARKILARIYLA ÇINLADI

Konuşmaların ardından Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçıları ve 'Venüs'ün Kadınları' adlı grubu oluşturan mezzo soprano Gülçin Gültekin, Venera Ensemle (viyolonsel), Nigina Kamilova Skondahl (keman) sahne aldı. Solist Gültekin, dünyaca ünlü bestecilerin 'kadın' konulu eserlerini opera diliyle yorumladı. Galeriyi operayla çınlatan sanatçılar alkış aldı. Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, opera sanatçılarına çiçek ve teşekkür belgesi sundu.

SERGİ, 8 MAYISA KADAR AÇIK

Koordinatör Doç. Dr. Zuhal Başbuğ, sergiye farklı üniversitelerden 90 akademisyen sanatçının 92 eserlerle katkıda bulunduğunu, 8 Mayıs'a kadar açık kalacak olan sergide yağlıboya, akrilik boya resim, seramik ve heykel çalışmalarının yer aldığını belirtti.

DOKUMAPARK'TAKİ KARMA SERGİ OPERAYLA AÇILDI
DOKUMAPARK'TAKİ KARMA SERGİ OPERAYLA AÇILDI
DOKUMAPARK'TAKİ KARMA SERGİ OPERAYLA AÇILDI

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Kaynak: DHA

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