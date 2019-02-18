Dokun + Kal - Bırakan Kaybeder! - Sahilde Eğlenceli Oyun
47 dakika önce
Bu videoda Kadıköy sahilinde "dokun-kal" oynuyoruz.
Bu videoda Kadıköy
sahilinde "dokun-kal" oynuyoruz. Bu eğlenceli oyunda arkadaşlarımız sıra ile diğerlerinin nereye dokunacaklarını söylüyor. Dokunmayı bırakan oyundan eleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:40 Kaynak: Youtube
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