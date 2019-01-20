Dokun - Kal | Bırakan Kaybeder! - Sokakta Eğlenceli Oyun
31 dakika önce
Bu eğlenceli formatta arkadaşlarımız sokakta dolaşıyor.
Bu eğlenceli formatta arkadaşlarımız sokakta dolaşıyor. İçlerinden birinin seçtiği her neyse ona dokunuyorlar. İlk bırakan veya dokunmayı reddeden oyunu kaybediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:29 Kaynak: Youtube
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