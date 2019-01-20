Son Dakika Haberleri: Dokun - Kal | Bırakan Kaybeder! - Sokakta Eğlenceli Oyun

Dokun - Kal | Bırakan Kaybeder! - Sokakta Eğlenceli Oyun

31 dakika önce

Bu eğlenceli formatta arkadaşlarımız sokakta dolaşıyor.

Bu eğlenceli formatta arkadaşlarımız sokakta dolaşıyor. İçlerinden birinin seçtiği her neyse ona dokunuyorlar. İlk bırakan veya dokunmayı reddeden oyunu kaybediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:29 Kaynak: Youtube

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