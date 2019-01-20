Dokun - Kal | Bırakan Kaybeder! - Sokakta Eğlenceli Oyun

Bu eğlenceli formatta arkadaşlarımız sokakta dolaşıyor.

Bu eğlenceli formatta arkadaşlarımız sokakta dolaşıyor. İçlerinden birinin seçtiği her neyse ona dokunuyorlar. İlk bırakan veya dokunmayı reddeden oyunu kaybediyor.

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