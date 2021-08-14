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Dokunduğu direkten akıma kapılıp vefat eden genç son yolcuğuna uğurlandı - Son Dakika

Dokunduğu direkten akıma kapılıp vefat eden genç son yolcuğuna uğurlandı

14.08.2021 15:39
Dokunduğu direkten akıma kapılıp vefat eden genç son yolcuğuna uğurlandı, System.String[]

Bursa'da elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden genç hafız son yolcuğuna uğurlandı.

Bursa'da elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden genç hafız son yolcuğuna uğurlandı. Cenazede konuşan acılı baba, "Sorumlular hakkında dava açacağım" dedi.

Olay, dün Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. İstanbul'da hafızlık eğitimi alan ve tatilde Bursa'daki ailesini ziyarete gelen Muhammet Fatih Bölükbaşı (17), köprünün altındaki elektrik kablolarına dokundu. Bu sırada akıma kapılan Bölükbaşı, yere düştü. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Bölükbaşı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberle köprüye gelen Bölükbaşı'nın yakınları, sinir krizi geçirdi.

Genç hafızın cenazesi Osmangazi ilçesinde bulunan Fatih Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Soğanlı aile kabristanına defnedildi. Cenazede konuşan acılı baba Mehmet Bölükbaşı, "Köprünün girişindeki metal boruda elektrik kaçağı varmış çocuğum boruya değdiği gibi elektrik akımına kapılmış orada hayatını kaybetmiş, burada büyük bir ihmal var ihmali olanlar hakkında dava açacağım" dedi. - BURSA

Dokunduğu direkten akıma kapılıp vefat eden genç son yolcuğuna uğurlandı
Dokunduğu direkten akıma kapılıp vefat eden genç son yolcuğuna uğurlandı
Dokunduğu direkten akıma kapılıp vefat eden genç son yolcuğuna uğurlandı
Dokunduğu direkten akıma kapılıp vefat eden genç son yolcuğuna uğurlandı
Dokunduğu direkten akıma kapılıp vefat eden genç son yolcuğuna uğurlandı
Dokunduğu direkten akıma kapılıp vefat eden genç son yolcuğuna uğurlandı
Dokunduğu direkten akıma kapılıp vefat eden genç son yolcuğuna uğurlandı

İstanbul Caddesi, Osmangazi, Fatih, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dokunduğu direkten akıma kapılıp vefat eden genç son yolcuğuna uğurlandı - Son Dakika


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Son Dakika

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