Milletvekilliği düşürülen HDP'li Semra Güzel hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Semra Güzel hakkında soruşturma başlatıldı

04.03.2022 10:44
Milletvekilliği düşürülen HDP'li Semra Güzel hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, milletvekilliği düşürülen HDP'li Semra Güzel hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, milletvekilliği düşürülen HDP'li Semra Güzel hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

TBMM Genel Kurulu, terörist Volkan Bora ile fotoğraflarının ortaya çıkması üzerine HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığını 327 kabul oyuyla kaldırmıştı. Dokunulmazlığı kaldırılan Güzel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Terörist Bora ile basına yansıyan fotoğraflarının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Güzel hakkında fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderilmişti. 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında soruşturma başlatılan Güzel'in savcılığa vereceği ifadenin ardından hakkında kamu davası açılıp açılmayacağı değerlendirilecek. - ANKARA

YORUMLAR
500
Evlat nöbetindeki anneden dağa kaçırılan oğluna 'teslim ol' çağrısı Evlat nöbetindeki anneden dağa kaçırılan oğluna 'teslim ol' çağrısı Evlat nöbetindeki anneden dağa kaçırılan oğluna 'teslim ol' çağrısı Evlat nöbetindeki anneden dağa kaçırılan oğluna 'teslim ol' çağrısı

Halkların Demokratik Partisi, Ankara Başsavcılığı, Diyarbakır, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Milletvekilliği düşürülen HDP'li Semra Güzel hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika


Son Dakika
12:17 Ukrayna-Rusya savaşına Dünya Bankası'nın yorumu: Savaş uzarsa gıda fiyatları büyük bir sorun olacak
12:14 Ukraynalı yetkililerden saldırı düzenlenen nükleer santral açıklaması: Patlarsa, Çernobil'in 10 katı büyüklüğünde olacak
11:57 Akrep Nalan son yolculuğuna uğurlanırken, köpeği uzaktan izledi
11:54 Ethem Sancak, Rus kanalına konuştu: NATO kanserdir, SİHA'ların böyle kullanılacağını bilmiyorduk, Rusya düşerse Türkiye bölünür!
11:52 Rus televizyon kanalı "savaş" dedi, Başsavcılık, kanalı kapattı
11:46 Ebrar Karakurt'tan ayrılan İmge'ye şaşırtan mesaj! Sosyal medyadan paylaşıp, savcılığa koştu
11:45 Babası horozunu satınca intihar etmek istedi: Horozu getirilince çatıdan indi!
11:43 Ona neden "Akrep" dendi? Hayatını kaybeden Akrep Nalan'ın lakabı herkesin merak konusu
11:41 Etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında soruşturma
11:39 Zelenski 1 haftada 3 suikast girişiminden kurtuldu! Bilgiyi savaş karşıtı Rus istihbaratçılar sızdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 12:23:44. #1.12#
SON DAKİKA: Milletvekilliği düşürülen HDP'li Semra Güzel hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement