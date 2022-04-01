Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel yurtdışına kaçtı iddiası - Son Dakika

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"Koçero" kod adlı PKK'lı terörist Volkan Bora ile PKK kampında fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel hakkına yeni bir gelişme yaşandı.

TBMM'de dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrılan Semra Güzel, bu davete yanıt vermedi.

Ardından 24 Mart tarihinde hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Başsavcılık talimatıyla adreslerine bakılan Güzel'e ulaşılamadı. Semra Güzel'e ulaşılamaması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığı, gümrük birliklerine yazı gönderdi.

YASADIŞI YOLLARDAN YURTDIŞINA KAÇTIĞI İDDİA EDİLİYOR

Haber7'nin aktardığı gelişmeye göre Güzel, yasa dışı yollarla Türkiye'den kaçtı. İddialara göre HDP'li Semra Güzel en son Diyarbakır'da görüldü ve 22 Ocak tarihinde de Türkiye'den kaçarak Almanya'ya gitti.

MECLİS KOMİSYONU DA KENDİSİNE ULAŞAMAMIŞTI

Semra Güzel, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması için hem Meclis'teki komisyonda hem de Genel Kurul'daki oylamaya katılmayarak savunmasını yapmamıştı. AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can başkanlığında oluşturulan hazırlık komisyonu da savunmasını yapmak üzere Güzel'e ulaşamamıştı.

Güzel, HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki'nin telefonuna Whatsapp'tan mesaj atarak, kendisini savunmak için Filiz Kerestecioğlu'na ve Tiryaki'ye yetki vermişti.