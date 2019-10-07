Dokunulmazlık başvurusu reddedilen Trump 8 yıllık vergi beyanlarını açıklamak zorunda
15 dakika önce
Amerika Birleşik Devletleri'nde Manhattan Federal Mahkemesi, hakkında azil süreci başlatılan Başkan Donald Trump'ın son sekiz yıllık vergi beyanlarını açıklaması kararı aldı.
Amerika Birleşik Devletleri'nde Manhattan Federal Mahkemesi, hakkında azil süreci başlatılan Başkan Donald Trump'ın son sekiz yıllık vergi beyanlarını açıklaması kararı aldı. Beyanların Manhattan Başsavcılığı'na iletilmesi istenen kararda, Trump'ın "suç soruşturmaları" üzerinde 'dokunulmazlığı olduğu' yönündeki itirazlarının reddedildiği belirtildi.
Trump'ın dokunulmazlık talebini anayasal değerler ve hükümet yapısı açısından "iğrenç" olarak değerlendiren Federal Hakim Victor Marrero, "Yargının başkanlık dokunulmazlığını yasaların üzerinde görmesinin mümkün olmadığını" açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 08:51
Dolar, Trump'ın Türkiye açıklaması sonrası 5.83'ü aştı Trump'tan PKK itirafı: Obama döneminde Suriye'deki Kürtlerle değil, PKK ile iş tuttuk Trump'ın Fırat'ın doğusuna askeri operasyon konusundaki tavır değişikliği ne anlama geliyor? İngiltere'de dün çekilen fotoğraf büyük korku yarattı: Sakın ama sakın dokunmayın