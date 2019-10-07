Son Dakika Haberleri: Dokunulmazlık başvurusu reddedilen Trump 8 yıllık vergi beyanlarını açıklamak zorunda
Son Dakika Dünya Dokunulmazlık başvurusu reddedilen Trump 8 yıllık vergi beyanlarını açıklamak zorunda

Dokunulmazlık başvurusu reddedilen Trump 8 yıllık vergi beyanlarını açıklamak zorunda

15 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri'nde Manhattan Federal Mahkemesi, hakkında azil süreci başlatılan Başkan Donald Trump'ın son sekiz yıllık vergi beyanlarını açıklaması kararı aldı.

Dokunulmazlık başvurusu reddedilen Trump 8 yıllık vergi beyanlarını açıklamak zorunda, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nde Manhattan Federal Mahkemesi, hakkında azil süreci başlatılan Başkan Donald Trump'ın son sekiz yıllık vergi beyanlarını açıklaması kararı aldı. Beyanların Manhattan Başsavcılığı'na iletilmesi istenen kararda, Trump'ın "suç soruşturmaları" üzerinde 'dokunulmazlığı olduğu' yönündeki itirazlarının reddedildiği belirtildi.


Trump'ın dokunulmazlık talebini anayasal değerler ve hükümet yapısı açısından "iğrenç" olarak değerlendiren Federal Hakim Victor Marrero, "Yargının başkanlık dokunulmazlığını yasaların üzerinde görmesinin mümkün olmadığını" açıkladı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 08:51 
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