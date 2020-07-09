Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi - Son Dakika

Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi

Dün akşam ekrana gelen Survivor 2020'de oynanan dokunulmazlık oyununu Cemal Can kazandı. Final dörtlüsü önce elemeye girecek ilk ismi belirleyen Cemal Can, "Çok üzülüyorum" diyerek elemeye kalmasını istediği yarışmacının adını verdi.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020, dün akşam dokunulmazlık oyunu ve konseyin olduğu yeni bölümüyle ekrana geldi. Son olarak Sercan'ın elenmesinin ardından kalan 5 yarışmacı, dörtlü finale yükselebilmek için dokunulmazlık oyununda mücadele etti. Dominik'te yoğun yağmur altında çamurlu bir parkurda yapılan dokunulmazlık oyununu sakatlanan Barış ise finale kalmasına rağmen oyunu tamamlayamadı.

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DOKUNULMAZLIĞI CEMAL CAN KAZANDI

Survivor 2020 son bölümde Elif, Cemal Can, Berkan, Yasin ve Barış bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele etti. Survivor dokunulmazlık oyununda şansını kaybeden ilk isim Yasin Obuz oldu. Yarı finallerde ise Barış, Cemal Can, Elif ve Berkan karşı karşıya geldi. Barış - Elif mücadelesinde gülen taraf Barış olurken, Berkan - Cemal Can karşılaşmasını kazanan ise Cemal Can oldu.

Survivor bireysel dokunulmazlık oyununda Cemal Can ile mücadele eden Barış Murat Yağcı, oyun sırasında bileğinden sakatlanarak oyuna devam edemeyeceğini dile getirdi. Böylece Survivor bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Survivor Cemal Can oldu.

İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da ada konseyi için Dominik'e geri dönen Acun Ilıcalı sundu. Konseyde bireysel dokunulmazlığı kazanan Cemal Can, dörtlü final öncesindeki son eleme için ilk adayı belirledi. Bir kişiyi potaya sokmanın zor olduğunu söyleyen Cemal Can, "Hayatımda almadığım sorumlulukları Survivor'da aldım. Gerçekten büyük sorumluluk. Bir isim yazmam gerekli. Bunun vicdan azabını hep yaşadım. Onunla çok geç tanıştık ama keşke önceden daha fazla vakit geçirebilseydik. Mükemmel bir kalbi ve vicdanı var. Geride kalan 3 arkadaşımla farklı bir bağım ve yaşanmışlığım var. Bugüne kadar hep kalbimle hareket ettim, yine öyle yapacağım. Çok üzülerek Elif diyorum. En son isteyeceğim şeydi" dedi.

"BU KAÇINILMAZ BİR DURUM"

Survivor'da ünlüler takımından kalan son yarışmacı olan Elif ise eleme adayı olduktan sonra duygularını, "Cemal Can'ı başarılarından dolayı kutluyorum. Ben kazansaydım ben de bir isim söyleyecektim. Kaçınılmaz bir durum. Yaşanmışlıklar var ve normal karşılıyorum" sözleriyle açıkladı.

Cemal Can, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 07:22 

Son Dakika Magazin Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi - Son Dakika Magazin
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