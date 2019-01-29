Dokurevi Kursiyerlerine Sertifikaları Verildi
1 saat önce
Uşak Belediyesince düzenlenen kursta halıcılık eğitimi alan 25 kişi sertifikalarını aldı.
Uşak
Belediyesince düzenlenen kursta halıcılık eğitimi alan 25 kişi sertifikalarını aldı.
Belediye Başkanı Nurullah Cahan
, eşi Halime Cahan ile birlikte Uşak Dokurevini ziyaret etti, 2018 yılı ikinci dönem kursiyerlerine belgelerini verdi.
Kursiyerlerin 6 ay süreyle eğitim aldığını vurgulayan Cahan, "Uşak halıları bizlere ecdadımızdan bırakılmış en güzel miraslardan biridir. Bizde Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR
ortaklığıyla açtığımız kurslarda eğitim veriyoruz. Bugün de 25 arkadaşımız mezun oldu. Kendilerini kutluyorum." diye konuştu.
Uşak Dokurevi Yöneticisi Süleyman Demirkaya ise çok verimli bir kurs dönemi geçirdiklerini söyledi.
Dokunan bazı halıları tezgahtan ayıran Başkan Cahan, kursiyerlerle fotoğraf çektirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:39 Kaynak: AA
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