Dokuz Dakikaka Altı Bebek Dünyaya Getirdi

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Beyin Pili ile Yaşayan Kadın Hamile Kalırsa Dünyada Bir İlk Olacak

Dünyanın En Pahalı Güvercini, Belçika'da 1 Milyon 252 Bin Euroya Alıcısını Buldu