Dokuz Dakikaka Altı Bebek Dünyaya Getirdi
1 saat önce
ABD'nin Houston kentinde Thelma Chiaka adlı bir kadın, dokuz dakika içinde altı bebek dünyaya getirdi.
ABD
'nin Houston kentinde Thelma Chiaka adlı bir kadın, dokuz dakika içinde altı bebek dünyaya getirdi. Chaika ve dördü erkek, ikisi kız olan altızların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.
Cuma sabahı Texas
Kadın Hastanesi'nde sabaha karşı dünyaya gelen ikiz kızlara Zina ve Zuriel adları verildi.
İkişer ikiz olarak dünyaya gelen oğlan bebeklerine henüz isim verilmedi.
4,7 milyarda bir ihtimal
Hastane yetkilileri bir annenin altız bebek dünyaya getirme ihtimalinin 4.7 milyarda bir olduğunu söylüyor.
Bir insanın üzerine hayatı boyunca iki kez yıldırım düşmesi ihtimali dokuz milyonda bir. Bir kişiye piyangoda büyük ikramiye çıkması ihtimali de 302 milyonda bir. California
'da Ocak 2009'da Nadya Suleman adlı 33 yaşındaki bir kadın aynı anda altısı erkek, ikisi kız sekiz bebek dünyaya getirmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:14
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