Dokuz Eylül Koleji'nden milli gurur - Son Dakika

İzmir'in seçkin eğitim kurumlarından Özel Dokuz Eylül Koleji, yüzme alanındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Okulun Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Azra Akı, 800 ve 1500 metre serbest yüzme branşlarında Milli Takım'a seçildi.

5 yaşında yüzmeye başlayan Azra bu başarısını koçları Altay Oygüç ve Ecem Oygüç ile paylaştı. Dokuz Eylül Koleji'ni ve İzmir'i milli takımda temsil edecek olan Azra Akı, 2018'deki Türkiye Şampiyonası'nda da 650 sporcuyu geride bırakarak 12 yaş altı kategoride 2. olmuştu. Henüz üçüncü yılında olmasına rağmen özellikle yüzme alanında başarılı sporcularıyla tanınan Dokuz Eylül Koleji, kampüs bünyesindeki yarı olimpik kapalı yüzme havuzu ve eğitimli spor koçlarıyla bu alanda oldukça iddialı.