Dokuz Eylül Üniversitesi 110 bin fidan bağışlayacak

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, İzmir'deki yangının ardından doğal hayatın yeniden canlandırılması adına 110 bin fidan bağışlayacaklarını, ayrıca tahrip olan alandaki habitatı geliştirecek bilimsel çalışmalara öncelik vereceklerini bildirdi.

Prof. Dr. Hotar, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'in doğal hayatını derinden etkileyen orman yangınının herkesi çok üzdüğünü belirtti.

Yüzlerce dekarlık alanın yok olmasına neden olan yangında birçok endemik türün zarar gördüğünü aktaran Hotar, yangının olağanüstü gayretlerle kontrol altına alındığını ve söndürüldüğünü hatırlattı.

Prof. Dr. Hotar, şöyle devam etti:

"Şimdi yaraları sarma ve kentimizin akciğerlerini yeniden sağlığına kavuşturma zamanıdır. Bunun için üniversite olarak, 110 bin fidan bağışında bulunma kararı aldık. Amacımız, doğal hayatı canlandıracak ve mümkünse buradaki habitatın yeniden oluşmasını sağlamak olacaktır. Bizleri de derinden üzen bu talihsiz olay karşısında, doğal hayatın yeniden canlandırılması adına 110 bin fidan bağışlayacağız. Ayrıca tahrip olan alandaki habitatı geliştirecek bilimsel çalışmalara da öncelik vereceğiz."

Hotar, yetkililerin açıklamalarından, bu yangınların terör örgütlerince planlanmış olabileceğini anladıklarını belirterek, "Anlaşılan o ki birlik ve beraberliğimizi hedef alan; insan hayatına kast eden bu yapılar, çevreye de zarar vermekten geri kalmıyorlar. Türkiye büyük ve güçlü bir ülkedir. Hayatı yok etmeyi hedef alan bu gafillere mutlaka hesabını soracaktır." ifadelerini kullandı.

İzmir'in sağlığına yeniden kavuşması için hızlı davranılması ve bilimle yol almak zorunda olduğunu belirten Hotar, konuya ilişkin özgün projeleri destekleyeceklerini, kamuoyunu bilgilendirme faaliyetlerinde bulunacaklarını da bildirdi.