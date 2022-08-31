Prof. Dr. Sözbilir'den Ege Denizi'ndeki depremlere ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Prof. Dr. Sözbilir'den Ege Denizi'ndeki depremlere ilişkin açıklama Açıklaması

31.08.2022 15:02

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 30 Ekim 2020'de 6,6 büyüklüğünde meydana gelen depremden sonra bölgede önemli bir stres birikimi oluştuğunu, bunun da bugünkü depremleri tetiklemiş olabileceğini söyledi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 30 Ekim 2020'de 6,6 büyüklüğünde meydana gelen depremden sonra bölgede önemli bir stres birikimi oluştuğunu, bunun da bugünkü depremleri tetiklemiş olabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Sözbilir, AA muhabirine, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında bugün saat 12.56 ve 13.10'da 4,7 ve 5,1 büyüklüğünde depremlerin yaşandığını hatırlattı.

30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde Sisam Adası kuzeyindeki Sisam fayının kırıldığını anlatan Sözbilir, şunları kaydetti:

"6,6 büyüklüğündeki depremden sonra bölgede önemli bir stres birikimi oluştu. Bu durum da bugünkü depremleri tetikledi. Gümüldür, Özdere ve Kuşadası tarafındaki faylar tetiklenmişti. Bugün ardı ardına olan depremler 30 Ekim 2020 depreminin tetiklediği bir deprem olarak değerlendirilebilir. Sisam Adası güneyinde ve Dilek Yarımadası'nın denizdeki devamında olan fay kırılıyor. Bu fayın en büyük deprem üretme potansiyeli 6,6 olarak biliniyor. Şimdi adayı güneyden sınırlayan fay kırılmış oldu. Fakat bu fayın 6,6 büyüklüğüne varan deprem üretme potansiyeli var."

YORUMLAR
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Ege beşik gibi sallandı! Kuşadası açıklarında 15 dakika arayla 4.7 ve 5.1 büyüklüklerinde deprem oldu Ege beşik gibi sallandı! Kuşadası açıklarında 15 dakika arayla 4.7 ve 5.1 büyüklüklerinde deprem oldu Kuşadası'nda 4.5 Büyüklüğünde Deprem Oldu Kuşadası'nda 4.5 Büyüklüğünde Deprem Oldu JASAT ekibi suçlulara geçit vermiyor JASAT ekibi suçlulara geçit vermiyor
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Prof. Dr. Sözbilir'den Ege Denizi'ndeki depremlere ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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