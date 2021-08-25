Dokuz Eylül Üniversitesi Efes Meslek Yüksek Okulunda Sayın Kaymakamımız Başkanlığında Toplantı Yapıldı. - Son Dakika

Dokuz Eylül Üniversitesi Efes Meslek Yüksek Okulunda Sayın Kaymakamımız Başkanlığında Toplantı Yapıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Efes Meslek Yüksek Okulu ev sahipliğinde; Yüksek Öğrenim Öğrencilerinin uygun ikamet ve barınma koşullarının sağlanmasına yönelik Sayın Kaymakamımız Ekrem İNCİ Başkanlığında, İlçe protokolü ve yurt sahiplerinin katılımı ile toplantı gerçekleştirildi.