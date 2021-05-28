Dokuz Eylül Üniversitesi güneş enerjisinin tüketimi ve depolanmasına ilişkin araştırma yapacak

Dokuz Eylül Üniversitesi ve İran Teknoloji ve Bilim Üniversitesi, ortak yürüttükleri proje kapsamında güneş enerjisinin tüketimi ve depolanmasına ilişkin araştırma yapacak.

Dokuz Eylül Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Uluslararası Bilimsel İşbirliği Merkezi (MSRT) arasında imzalanan İşbirliği Anlaşması çerçevesinde çıkılan ortak araştırma projesi çağrısı sonuçlandı.

Geçen yıl açılan çağrı kapsamında toplam 25 ortak projenin desteklenmesine karar verildi. Dokuz Eylül Üniversitesi ve İran Teknoloji ve Bilim Üniversitesinin ortak yürüttüğü 'Şebekeden bağımsız uygulamalar için güneş ve hidrojen enerjisi bazlı elektrik ve sıcak su üretim sisteminin çok amaçlı optimizasyonu' projesi de destek verilecek projeler arasında yerini aldı.

Proje kapsamında güneş enerjisinin son kullanıcının taleplerini karşılaması, fazla enerjinin depolanması ile kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaca bağlı olarak elektrik ve sıcak su üretim konfigürasyonu geliştirilmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ve projenin Türkiye ayağının yürütücüsü olan Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Can Özgür Çolpan, güneş enerjisinin kullanımı noktasında yeni bir konfigürasyonun bulunmasını amaçladıklarını belirtti.???????

"18 ayda tamamlanacak"

Türkiye'de İzmir, İran'da ise Tahran şehirlerinde uygulama yapılacağını vurgulayan Çolpan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İki şehirde kurulabilecek şebekeden bağımsız bir bina için güneş ve hidrojen enerjisine dayalı olarak çalışan ve elektrik ve sıcak su üreten bir enerji sisteminin performans, ekonomik ve çevresel analizlerini yapacağız. Bu sistemde elektrik üretimi için fotovoltaik-termal sistemi ve PEM yakıt pili, hidrojen üretimi için PEM elektrolizörü ve hidrojen depolama için ise faz değişim malzemesi ile çevrelenmiş bir metal hidrit tankı kullanılacak. Sistemin boyutunu, maliyetini ve çevresel etkilerini en aza indirmek için çok amaçlı bir optimizasyon çalışması da yapılacak. Son olarak, önerilen sistemin karşılaştırmalı bir sürdürülebilirlik değerlendirmesi yapılacak. Bilgi ve araştırmacı alışverişi ile yapılacak bu proje 18 ayda tamamlanacak."