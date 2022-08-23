Dokuz Eylül Üniversitesi'nde kayıt heyecanı başladı - Son Dakika
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Dokuz Eylül Üniversitesi'nde kayıt heyecanı başladı

23.08.2022 10:41
Dokuz Eylül Üniversitesi'nde kayıt heyecanı başladı

DOKUZ Eylül Üniversitesi'nde (DEÜ) kayıt heyecanı başladı.

DOKUZ Eylül Üniversitesi'nde (DEÜ) kayıt heyecanı başladı. Aileleri ile kayıt işlemlerini sorunsuz şekilde tamamlayan gençlerin mutluluğunu paylaştıklarını dile getiren DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Emek ve özveri göstererek büyük ailemizin ferdi olma ayrılacağına sahip olan öğrencilerimizin heyecanını ve mutluluğunu paylaşıyoruz. Yeni mensuplarımızın dinamizmi ve gayreti ile kurumsal hedeflerimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) -2022 sonuçlarına göre; DEÜ'ye yerleşen öğrencilerin kayıt heyecanı başladı. DEÜ ailesine katılan yeni öğrenciler, sabahın erken saatlerinden itibaren belgeleriyle birlikte yerleştikleri bölümlere başvurarak kayıt işlemlerini gerçekleştirdi. Üniversitenin İzmir genelinde bulunan yerleşkelerindeki stantlarında kayıt işlemlerini hızlı ve sorunsuzca tamamlayan öğrenciler, kariyer yolculuklarına ilk adımı atmanın mutluluğunu yaşarken; kendilerine dağıtılan Öğrenci El Kitabı sayesinde de kurum hakkında bilgi sahibi oldu. Üniversitelerine yeni katılan mensuplar sebebiyle heyecanı ve mutluluğu bir arada yaşadıklarını belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Emek ve özveri göstererek büyük ailemizin ferdi olma ayrılacağına sahip olan öğrencilerimizin heyecanını ve mutluluğunu paylaşıyoruz. Yeni mensuplarımızın dinamizmi ve gayreti ile kurumsal hedeflerimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Öğrencilerimiz, kariyerlerini zirveye taşımak adına ilk ve en doğru adımı attılar. Biz de Araştırma Üniversitesi olarak, onlara nitelikli öğrenim ve araştırma faaliyetlerine katılma imkanı sunacağız. Böylece hem mesleklerini öğrenecekler hem de akademik bilgi ve tecrübe edinecekler" dedi.

'HER TÜRLÜ GAYRETİ GÖSTERECEĞİZ'Kayıt işlemlerinin sorunsuz şekilde sürdüğünü kaydeden Rektör Hotar, "Kayıtların hızlı ve sorunsuz olmasını sağlamak için bütün mensuplarımız canla başla çalışıyorlar. Bu durum, öğrencilerimize verdiğimiz önemi de ortaya koyuyor. Biz, öğrencilerimizi ve ailelerini, barınma ve ulaşımdan sosyal imkanlara kadar birçok konuda bilgilendirmeye de dikkat ediyoruz. Sürecin sağlıklı ve kesintisiz tamamlanması için her türlü gayreti göstereceğiz" ifadelerini kullandı. Ulusal ve uluslararası hedefleri olan DEÜ'nün yeni mensupları ile bilim yolunda Türkiye için çalışacağını ifade eden Rektör Hotar, "Bu yaklaşımımızın sonucu olarak; öğrencilerimizin üniversitemize gösterdiği ilgiden dolayı da son derece gurur duyuyoruz. Büyük Ailemize katılan öğrencilerimizi milli ve manevi değerlerine bağlı, yetkin bireyler olarak geleceğe hazırlamayı kendimize en büyük görev olarak görüyoruz. Aramıza katılan öğrencilerimize bir kez daha 'hoş geldiniz' diyor; kariyer yolculuklarında başarılar diliyoruz" açıklamasında bulundu.E-DEVLET'TEN İLK KAYIT 00.01'DE

DEÜ'ye e-Devlet üzerinden yapılan kayıtlar da başladı. DEÜ'ye ilk kayıt, 21 Ağustos'u 22 Ağustos'a bağlayan gece 00.01'de gerçekleşti. İlk bir saat içerisinde 150'ye yakın öğrenci e-Devlet üzerinden DEÜ ailesine katıldı. DEÜ'ye e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen kayıtlar, 24 Ağustos'ta, doğrudan başvurular ise 26 Ağustos günü mesai bitiminde sona erecek. Akademisyenler, idari personel ve gönüllü öğrenciler, kayıt süresi boyunca DEÜ'ye katılan gençlere ve ailelerine yönelik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirecek. DEÜ, YKS-2022 sonuçlarına göre öğrencilerin ilk tercih ettiği üniversiteler arasında yer aldı. Yüzde 99'u aşan doluluk oranıyla yeni öğrencilerini ağırlayan DEÜ'ye bu sene 11 bin 689 öğrenci yerleşti.


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Kaynak: DHA

Nükhet Hotar, İzmir, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dokuz Eylül Üniversitesi'nde kayıt heyecanı başladı - Son Dakika

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