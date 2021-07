DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ'NDEN 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ANMA ETKİNLİĞİ - Son Dakika

İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında düzenlediği programlar dizisinin birincisi, DEÜ Sabancı Kültür Sarayı'nda gerçekleştirildi. Açılışta konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "O uğursuz gecede selalarla sokaklara dökülen ve ellerinde bayraklarıyla namlunun ucuna yürüyen vatan evlatlarının unutulmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi. Düzenlenen konferansta konuşan Prof. Dr. İlber Ortaylı ise, ?'Acaba 15 Temmuz'dan sonra tehlike geçti mi?' diye kendinize sormak zorundasınız. Bence bu tehlike hiç de öyle bastırılmış değildir" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından bu yıl 'Türkiye Geçilmez' temasıyla belirlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında; Dokuz Eylül Üniversitesi(DEÜ) Rektörlüğünce hazırlanan programların birincisi, DEÜ Sabanı Kültür Sarayı'nda düzenlendi. 12-15 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikler dizisinde milli irade, ulusal egemenlik ve demokrasi gibi kavramlar ele alınacağı; bilimsel toplantılarda 15 Temmuz kalkışmasının nedenleri, sonuçları ve ortaya çıkardığı travmalar tartışılacağı bildirildi.

Üniversite mensupları ile çok sayıda davetlinin katıldığı; Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın konferans verdiği etkinliğin açılışında konuşan DEÜ Rektörü Nükhet Hotar, "Eğer hain darbe girişimi gerçekleşseydi şimdi her birimiz nerede olurduk? sorusunu herkesin düşünmesi gerektiğini ifade etti. Rektör Hotar, bundan 5 yıl Türkiye'nin ihanet girişimiyle karşı karşıya kaldığını belirterek, "Rektörlük olarak, o uğursuz gecede selalarla sokaklara dökülen ve ellerinde bayraklarıyla namlunun ucuna yürüyen vatan evlatlarının unutulmasına asla izin vermeyiz" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ülkesini seven herkesin FETÖ'ye karşı koyduğunu belirten Rektör Hotar, Türkiye'nin demokrasi tarihinde birçok acı olayın yaşandığını kaydetti. Rektör Hotar, "Kimi zaman aziz milletimizin seçtiği insanlar ve bizi temsil eden devlet adamları, bazı atanmışların, bazı bürokratların ve bazı apoletli kişilerin saldırılarına maruz kaldı.15 Temmuz kalkışması ise bardağı taşıran son nokta oldu. Siyasi görüşü veya düşünüşü ne olursa olsun her kesimden insan, bu düşmanlık karşısında 'Yeter artık' dedi. Aziz milletimizin gazabı gerçekten çok sert oldu, hiçbir haine geçit verilmedi" dedi.

DEMOKRASİ TARİHİNDE KARA BİR LEKE

15 Temmuz gecesi ortaya çıkan vahşeti hatırlatan Rektör Hotar, "Aziz Türk milletini ve onun seçilmiş hükümetini ortadan kaldırmayı planlayan FETÖ'nün 15 Temmuz akşamı başlattığı kalkışma, içerdiği vahşeti ve hedeflediği kurumları ile demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçti. TBMM'yi bombalayan, çok sayıda vatandaşlarımızın şehit olmasına veya gazi kalmasına sebep olan olayları başlatan teröristler, muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısını dinleyen milyonlarca vatandaşımızın ve vatanına bağlı güvenlik güçlerimizin gayretleri sayesinde engellendi" dedi.

VATAN EVLATLARINI UNUTTURMAYIZ

DEÜ olarak, aziz milletimizi ve egemenliğini tehdit eden her konuda son derece hassas olduklarını belirten Rektör Hotar, "15 Temmuz İhaneti, milli ve manevi değerlerimizi gasp etmek isteyenlerin bir operasyonudur ancak bunun kadar vahim olan bir durum da ödediğimiz bedelleri ve kayıplarımızı unutmaktır. Rektörlük olarak, o uğursuz gecede selalarla sokaklara dökülen ve ellerinde bayraklarıyla namlunun ucuna yürüyen vatan evlatlarının unutulmasına asla izin vermeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün millet egemenliği ile bizlere emanet ettiği değerlerimizi kat-i şekilde muhafaza etmekte kararlıyız. Bunu yaparken de milletimizi temsil eden makamları korumak da önceliğimiz olacaktır. Öfkeye kapılmadan, aklımızdan ve vicdanımızdan ödün vermeden, Türkiye'nin geleceği için hep birlikte çalışacağız. Demokrasimize zaman kaybettiren her türlü girişimi, engelleyeceğiz. İyi ve kötüyü birbirinden ayıran; muhakeme yeteneği yüksek nesilleri yetiştirecek, kahraman askerlerimize, polisimize ve devletimizin kurumlarına bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz. Hakimiyeti Milliye'nin sinesindeki kahraman şehitlerimizi, rahmet ile anıyor; gazilerimize, sağlıklı bir ömür diliyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesi ile de aziz milletimize en derin şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

İLBER ORTAYLI FETÖ'YÜ ANLATTI

Düzenlenen konferansta konuşan tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, 'FETÖ, Erzurum'un Korucuk köyündendir. Erzurum, Türkiye'de İslam ulemasının enterasan örneklerinin yetiştiği bir yerdir. FETÖ burada tutunamamıştır. Burada tutunamayan birisinin İzmir'de büyük bir alim olarak ortaya çıkması mümkün değildir. İzmir'in yerli halkının böyle birine ihtiyacı yoktur" dedi.

Bazı yabancı diplomatların bilerek ya da bilmeyerek 'darbeyi Kemalist subaylar yaptı' sözünü kullandığını söyleyen Ortaylı, 'Hava subayı olmak isteyen bir çocuğu, 'gözünde kusur var' diyerek eliyorlar, içerideki komutanlar eziyorlar. 1911'de bütün dünyayla aynı zamanda kurulan ve kahramanlıklar gösteren hava kuvvetlerinde böyle insanlar çıkıyor. Türk donanması önemlidir, onun içine sızdılar. Ben bunu kendi hayatımda da görüyorum. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 40 kişi alır ve son derece başarılı insanlar yetişir. Bir sene girdim sınıfa boş boş bakan çocuklar. ÖSYM'yi ele geçirdiler. Ayrı odalarda ÖSYM reisinin tertiplediği yerde sınava giriyorlar. Bunlar Türkiye'de adliyeye, en tehlikelisi orduya sızan, Türk mekanizmasını yok etmeye çalışan bir kuvvet haline dönüşmüşlerdir. Bazı yabancı devletlerin de desteği açıktır, Türkiye'nin yakın tarihte gösterdiği askeri başarılar, iktisadı kalkınma hamleleri, bazı alanlarda gösterdi anormal büyümeler birtakım devletleri endişeye sevk etmiştir" açıklamasında bulundu.

TEHLİKE HENÜZ GEÇMEDİ

FETÖ evlerinde din ve İslamiyet'in öğretilmediğini belirten Ortaylı, "Kendilerine tapınma, aşırı güven hissi ve birbirlerini kollamayı öğreniyorlar. Hücre gibi her yere birlikte gidiyorlar. 'Acaba 15 Temmuz'dan sonra tehlike geçti mi?' diye kendinize sormak zorundasınız. Bence bu tehlike hiç de öyle bastırılmış değildir. Cezayir'de başıma geldi. Bizzat büyükelçinin olduğu bir resepsiyonda fink atıyorlar" dedi.

MULTİMEDYA GÖSTERİSİ VE SERGİ AÇILIŞI

Sabancı Kültür Sarayı'ndaki etkinlikler kapsamında 15 Temmuz 2016: Bir Kronoloji Multimedya gösterimi de yapıldı. DEÜ mezunu tiyatro sanatçısı Ahmet Yenilmez tarafından seslendirilen Türkiye Geçilmez filmi ile ise kalkışma girişimi sırasında milletin verdiği mücadele anlatılırken duygu dolu anlar yaşandı. Etkinliklerin birinci gününde Sabancı Kültür Sarayı Fuaye Alanı'nda Resim ve Plastik Sanatlar Sergisi açılışı da gerçekleştirilirken şehitlerimizin ruhuna helva ikramı yapıldı.