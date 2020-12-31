Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hotar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Prof. Dr. Hotar, makamında fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra yurt içi ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceleyen Nükhet Hotar, haber, spor ve yaşam kategorilerinde oy kullandı.

Hotar, haber kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucizenin adı Ayda", yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde ise Ashraf Amra'nın "Gazze sahilinde spor" başlıklı fotoğraflarını seçti.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, fotoğrafların tamamının çok etkili olduğunu ifade ederek emeği geçenleri kutladı.