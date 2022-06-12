Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesine ek alan tahsisi - Son Dakika
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Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesine ek alan tahsisi

12.06.2022 11:31
Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesine ek alan tahsisi

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (DEPARK) Tınaztepe Yerleşkesi'nde yer alan Teknoloji Geliştirme Bölgesine ek alan tahsis edildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (DEPARK) Tınaztepe Yerleşkesi'nde yer alan Teknoloji Geliştirme Bölgesine ek alan tahsis edildi.

Üniversiten yapılan açıklamada, 10 Haziran 2022 tarihli T.C. Cumhurbaşkanlığı kararı ile Tınaztepe Yerleşkesi içinde 17 bin 370 metrekarelik alanda yer alan Teknoloji Geliştirme Bölgesine, 10 bin 261 metrekare daha eklendiği, bölgenin 27 bin 631 metrekareye genişletildiği bildirildi.

Üniversite, Tınaztepe Yerleşkesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde (TGB-1) yer alan "Alfa" ve "Beta" binalarının yanına "Gama"yı eklemeye hazırlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, üniversiteye verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin ülkenin "milli teknoloji hamlesi" vizyonuna bilimsel çalışmalarıyla destek verdiğini söyleyen Hotar, " Türkiye'nin ilk sağlık ihtisas teknoparkı olan DEPARK, sağlık alanındaki projeleri ve hayata geçirdiği işbirlikleriyle yerli ve milli teknolojileri desteklemeyi sürdürüyor." dedi.

Sanayi, kamu kuruluşları, üniversiteler ve diğer araştırma altyapılarının DEPARK bünyesinde bir araya geldiğini belirten Hotar, şunları kaydetti:

"Akademik, ekonomik ve sosyal yapının buluştuğu, Ar-Ge ve inovasyon ekosistemini başarıyla oluşturduğumuz DEPARK, TGB-1 alanın büyümesiyle birlikte ivmesini daha da artıracak. Alfa ve Beta binalarının yanına ekleyeceğimiz Gama binası ile araştırma projelerinin ihtiyaç duyduğu tüm koşulları sağlayacağız. DEPARK TGB-1 alanın genişlemesiyle birlikte yüksek teknoloji tabanlı projelere daha çok ağırlık verecek, üniversite-sanayi işbirliklerine yönelik bilimsel faaliyetleri ve yeni yatırımlarımızı hayata geçireceğiz. Mensup ve mezunlarımızın gücüyle yeni araştırmaları, ülkemize katma değer sağlayacak çalışmaları, girişimcileri ve girişimci adaylarımızı desteklemeye devam edeceğiz."

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Kaynak: AA

Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesine ek alan tahsisi - Son Dakika

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