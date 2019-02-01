Son Dakika Haberleri: Dokuz Eylül Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hizmete Açıldı

Dokuz Eylül Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hizmete Açıldı

1 saat önce

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Veterinerlik Fakültesi hizmete açıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hizmete Açıldı, System.String[]
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Veterinerlik Fakültesi hizmete açıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, fakültenin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kiraz Veterinerlik Fakültesinin İzmir'in ilk, Türkiye'nin 22'inci fakültesi olduğunu belirtti.

Fakülteyi Kiraz'da açmalarının en önemli nedeninin, ilçenin hayvancılık konusunda sahip olduğu birikim, tecrübe ve istekleri olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Hotar, "İzmir'e, Ege Bölgesi'ne, Türkiye'ye, dünyaya örnek olacak bir seviyeye geleceğine de inanıyoruz. El birliğiyle başaramayacağımız bir iş yok. Yeter ki bilimi kucaklayalım, bu birlikteliği koruyalım." dedi.

İleriki yıllarda öğretim faaliyetine başlayacak fakültenin, veteriner hekimlik konusunda kısa sürede büyük yol katedeceğini söyleyen Prof. Dr. Hotar, "En kısa sürede öğrenci almak için tüm girişimlerimizi başlattık." diye konuştu.

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar da gerçekleştirmek istedikleri projelerden birini daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Özçınar, "Biz göreve geldiğimiz günden itibaren en önemli projelerimizden biriydi. Bir eğitimci olarak canıgönülden burası için neler yapabileceğimizi düşünürken, herkes canla başla çalışmaya başladı. Bugün görmüş olduğumuz açılış, çok büyük bir emeğin, çok büyük bir fedakarlığın ortaya çıkışıdır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Hotar, Kiraz Kaymakamı Emin Kaymak, Belediye Başkanı Özçınar ve protokol üyeleri kurdeleyi keserek fakültenin açılışını gerçekleştirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:04 Kaynak: AA

İzmir, Kiraz, Dokuz Eylül Üniversitesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsmini Bile Bilmiyorlardı, Şimdi Talebe Yetişemiyorlar HDP'nin İzmir Kararı: Tunç Soyer'i Destekleyeceğiz

Genç Kadın, Hamilelik Testi İçin Gittiği Hastaneden Dönerken 2 Aracın Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti Lisede Çalışan Kadın Hizmetli, Kendisini Taciz Eden Eniştesine Kurşun Yağdırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 00:29:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dokuz Eylül Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hizmete Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]