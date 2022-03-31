Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu binası hizmete açıldı - Son Dakika
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Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu binası hizmete açıldı

31.03.2022 10:27
Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu binası hizmete açıldı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) bünyesinde 50 milyon liralık yatırımla tamamlanan Yabancı Diller Yüksekokulu Tınaztepe Yerleşkesi'nde hizmete açıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) bünyesinde 50 milyon liralık yatırımla tamamlanan Yabancı Diller Yüksekokulu Tınaztepe Yerleşkesi'nde hizmete açıldı.

Eğitim merkezinin açılış törenine, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, akademisyenler, üniversite personeli ve öğrenciler katıldı.

Nükhet Hotar, törende yaptığı konuşmada, Yabancı Diller Yüksekokulu binasını üniversitenin 40. yılında hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Yabancı dil eğitiminin ihtiyaçlarına göre tasarlanan merkezin, nitelikli yabancı dil eğitiminde yeni bir dönemi başlatacağına işaret eden Hotar, "Üniversiteler, akademik bilginin kaynağı ve kariyer merkezleri oldukları kadar; dünyayı ve literatürü takip eden kişileri topluma kazandıran yapılardır. Bu yüzdendir ki dil eğitimi; hayat boyu öğrenmenin, farklı düşünmenin ve kalkınmanın anahtarıdır." dedi.

Hotar, DEÜ'nün araştırma üniversitesi beratı almasıyla yeni sorumluluklar üstlendiğine dikkati çekerek, modern bir sanat eseri olarak gördükleri binanın yabancı dil hazırlık programına, çeşitli kurslara, eğitimlere, ulusal ve uluslararası dil sınavlarına uygun şekilde hizmet edeceğini kaydetti.

Yabancı dil öğrenmenin yanında Türkçenin de ihmal edilmemesi gerektiğini her fırsatta ve platformda vurguladıklarını belirten Hotar, şunları kaydetti:

"Güzel Türkçemizin uluslararası bilim dünyasının dili olması için daha çok çalışmamız; terimlerin ve kavramların kaynağı olmamız gerektiğine inanıyoruz. Biz, büyük hedefleri olan Türkiye'nin idealleri olan bir yükseköğretim kurumuyuz. Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesinin temelini de atsak; Ortak Derslikler Binasını hizmete de alsak; Veteriner ve Diş Hekimliği Fakültelerini de kursak, Olimpik Yüzme Havuzunu ve spor tesisleri de açsak, çalışmaya ara vermeyeceğiz. Aklın ve bilimin yolunda ilerleyecek; yeni sorumluluklarımızın hakkını vermek için gayret göstereceğiz. Bu eserin üniversitemize kazandırılmasında emeği geçen bütün mensuplarımıza, paydaşlarımıza ve destekçilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Yüksekokul binamızın ülkemize, İzmirimize hayırlı olmasını diliyorum."

DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gülmira Kuruoğlu ise Yabancı Diller Yüksekokulu Binası'nın fiziksel altyapısıyla öğrencilere hizmete hazır olduğunu söyledi.

Merkezin özellikleri

Dokuz Eylül Üniversitesinin Tınaztepe Yerleşkesi'nde 50 milyon liralık yatırımla hizmete aldığı Yabancı Diller Yüksekokulu Binası 6 bloktan oluşuyor.

Merkezde, her biri 25 kişilik 100 derslik, akustik özelliğe sahip 190 ve 380 kişilik 2 konferans salonu, 24 kişilik 8 bilgisayar laboratuvarı bulunuyor.

Binada ayrıca çalışma ofisleri, araştırmalar için kütüphane, aktivite salonları, komisyon odaları ve sosyal alanlar da yer alıyor.

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Kaynak: AA

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