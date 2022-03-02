Dokuz Eylül Üniversitesinde ana veri ve felaket kurtarma merkezleri hizmete girdi - Son Dakika
Üye Girişi

Dokuz Eylül Üniversitesinde ana veri ve felaket kurtarma merkezleri hizmete girdi

02.03.2022 15:56
Dokuz Eylül Üniversitesinde ana veri ve felaket kurtarma merkezleri hizmete girdi

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde (DEÜ) yaklaşık 6,4 milyon liralık yatırımla gerçekleştirilen Ana Veri Merkezi ile Felaket Kurtarma Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde (DEÜ) yaklaşık 6,4 milyon liralık yatırımla gerçekleştirilen Ana Veri Merkezi ile Felaket Kurtarma Merkezi'nin açılışı yapıldı.

DEÜ Rektörlük Binası'nda gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, uluslararası standartlardaki bilgi yönetim sistemine ve iletişim teknolojilerine örnek olan çalışmalarının önemine değindi.

Rektörlük olarak üniversitenin bilgi işlem ve teknolojik altyapısına yatırımlar yaptıklarını aktaran Hotar, "Özellikle pandemiyle birlikte hız kazanan projelerimizi, tek tek hayata geçirmekteyiz. Bu yatırımlarımız sayesinde ise uzaktan eğitim sistemimizi kendi sunucuları üzerinden yürüten nadir üniversitelerden biri olma gururunu taşımaktayız. Hizmet standart ve kalitemizi yükseltmek amacıyla ortaya koyduğumuz çalışmalar, olumlu dönüşler almakta; mensuplarımızın öğretim ve araştırma faaliyetlerini aksatmadan sürdürmelerini sağlamaktadır." dedi.

İnternet altyapısı iyileştirildi

Hotar, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayınlanan Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberine uyum çalışmaları kapsamında rektörlük olarak 8 ay önce ana sistem odasının revizyonun yapılması, ULAKBIM sistem odasının yapılandırılması ve Felaket Kurtarma Merkezinin kurulması amacıyla bir çalışma başlattıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Yaklaşık 6,4 milyon TL'ye mal olan ve hızla tamamlanan çalışmalarımız sonucunda hem sistem altyapımızı yeniledik hem de bilgi güvenliğimizi en üst düzeye getirdik. Bu kritik derecede önemli bir girişimdi çünkü üniversitemiz, Ege Bölgesi'ndeki akademik ağın merkezi konumunda bulunuyordu. Böylece bölgemizdeki üniversitelerimizin internet altyapısının da iyileştirilmesi sağlamış olduk. Yine üniversitemiz kampüsleri arasındaki iletişim hızını da artırdık. Bu süreçte yaklaşık 11 kilometrelik ağ kablosu kullanıldı ki; bu rakam, içinde bulunduğumuz Rektörlük yerleşkesi ile Buca Tınaztepe Yerleşkemiz arasındaki mesafeden fazladır. Dolayısıyla teknik anlamda da çok ciddi bir mücadele verdik. Sonuç olarak da uluslararası standartlara uygun ve güvenliği sağlanmış bir sistem odasına ve Felaket Kurtarma Merkezine kavuşmuş olduk."

Rektörlük olarak, teknolojik alt yapıyı güçlendirecek yatırımları sürdürecekleri aktaran Prof. Dr. Nükhet Hotar, bu anlamda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kurulundaki ekibe teşekkür etti.

DEÜ Bilgi İşlem Dairesi Başkan Vekili Yaşar Dereli, söz konusu merkezlerin yapısı hakkında bilgi verdi.

YORUMLAR
500
Kovid-19 geçiren çocuklarda semptomlar erişkinlere göre daha az sürüyor Kovid-19 geçiren çocuklarda semptomlar erişkinlere göre daha az sürüyor Rektör Karabulut'tan Atatürk Üniversitesine tebrik ziyareti Rektör Karabulut'tan Atatürk Üniversitesine tebrik ziyareti

Dokuz Eylül Üniversitesi, Nükhet Hotar, Araştırma, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dokuz Eylül Üniversitesinde ana veri ve felaket kurtarma merkezleri hizmete girdi - Son Dakika


Son Dakika
15:51 Geçtiğimiz yıl ile arasında uçurum fark var! İstanbul'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyeti zirveyi gördü
15:38 Bu firmaların ürünlerini almayın! Lahmacun diye sakatat, çikolata yerine viagra, dana diye domuz eti satıyorlar! Bakanlık açıkladı
15:37 Aynı ayakkabılarla hem video çekti hem de hırsızlık yaptı! Sonunda yakayı ele verdi
15:33 Ukrayna konser teklif etti! Haluk Levent'ten yanıt geldi: Seve seve, yeri de Filistin olsun
15:29 İngiliz basını: Rus ordusu şaşkın, askerler ağlıyor, bombalama emirlerine uymuyorlar, firarlar yaşanıyor
15:28 TBMM'de Rusya-Ukrayna toplantısı yapılıyor! Toplantıda konuşulanlar devlet sırrı sayılacak
15:25 Ukraynalı doktorların, yaralı Rus askerlere uyguladıkları tedavi övgü topladı!
15:12 Son Nefesime Kadar dizisinde bu akşam neler olacak? Herkes eteğindeki taşları döküyor
14:47 Rusya "gece yarısına kadar bekleyeceğiz" dedi, Ukrayna'dan olumlu yanıt geldi! İkinci müzakere bu akşam
14:45 'Oğlum' yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Zeynep oğluyla bağ kurabilecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 16:03:26. #1.13#
SON DAKİKA: Dokuz Eylül Üniversitesinde ana veri ve felaket kurtarma merkezleri hizmete girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement