Dokuz Eylül Üniversitesinde ana veri ve felaket kurtarma merkezleri hizmete girdi - Son Dakika

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde (DEÜ) yaklaşık 6,4 milyon liralık yatırımla gerçekleştirilen Ana Veri Merkezi ile Felaket Kurtarma Merkezi'nin açılışı yapıldı.

DEÜ Rektörlük Binası'nda gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, uluslararası standartlardaki bilgi yönetim sistemine ve iletişim teknolojilerine örnek olan çalışmalarının önemine değindi.

Rektörlük olarak üniversitenin bilgi işlem ve teknolojik altyapısına yatırımlar yaptıklarını aktaran Hotar, "Özellikle pandemiyle birlikte hız kazanan projelerimizi, tek tek hayata geçirmekteyiz. Bu yatırımlarımız sayesinde ise uzaktan eğitim sistemimizi kendi sunucuları üzerinden yürüten nadir üniversitelerden biri olma gururunu taşımaktayız. Hizmet standart ve kalitemizi yükseltmek amacıyla ortaya koyduğumuz çalışmalar, olumlu dönüşler almakta; mensuplarımızın öğretim ve araştırma faaliyetlerini aksatmadan sürdürmelerini sağlamaktadır." dedi.

İnternet altyapısı iyileştirildi

Hotar, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayınlanan Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberine uyum çalışmaları kapsamında rektörlük olarak 8 ay önce ana sistem odasının revizyonun yapılması, ULAKBIM sistem odasının yapılandırılması ve Felaket Kurtarma Merkezinin kurulması amacıyla bir çalışma başlattıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Yaklaşık 6,4 milyon TL'ye mal olan ve hızla tamamlanan çalışmalarımız sonucunda hem sistem altyapımızı yeniledik hem de bilgi güvenliğimizi en üst düzeye getirdik. Bu kritik derecede önemli bir girişimdi çünkü üniversitemiz, Ege Bölgesi'ndeki akademik ağın merkezi konumunda bulunuyordu. Böylece bölgemizdeki üniversitelerimizin internet altyapısının da iyileştirilmesi sağlamış olduk. Yine üniversitemiz kampüsleri arasındaki iletişim hızını da artırdık. Bu süreçte yaklaşık 11 kilometrelik ağ kablosu kullanıldı ki; bu rakam, içinde bulunduğumuz Rektörlük yerleşkesi ile Buca Tınaztepe Yerleşkemiz arasındaki mesafeden fazladır. Dolayısıyla teknik anlamda da çok ciddi bir mücadele verdik. Sonuç olarak da uluslararası standartlara uygun ve güvenliği sağlanmış bir sistem odasına ve Felaket Kurtarma Merkezine kavuşmuş olduk."

Rektörlük olarak, teknolojik alt yapıyı güçlendirecek yatırımları sürdürecekleri aktaran Prof. Dr. Nükhet Hotar, bu anlamda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kurulundaki ekibe teşekkür etti.

DEÜ Bilgi İşlem Dairesi Başkan Vekili Yaşar Dereli, söz konusu merkezlerin yapısı hakkında bilgi verdi.