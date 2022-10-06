Dokuz Eylül Üniversitesinde hazırlanan DNA kolyeleriyle gençlerin dikkati teknolojiye çekilmeye çalışılıyor - Son Dakika
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Dokuz Eylül Üniversitesinde hazırlanan DNA kolyeleriyle gençlerin dikkati teknolojiye çekilmeye çalışılıyor

06.10.2022 11:52
Dokuz Eylül Üniversitesinde hazırlanan DNA kolyeleriyle gençlerin dikkati teknolojiye çekilmeye çalışılıyor

İleri düzey araştırmaların yapıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesindeki Merkezi Araştırma Laboratuvarında hazırlanan DNA kolyeleriyle gençlerin bilim ve teknolojiye ilgisinin artırılması hedefleniyor.

İleri düzey araştırmaların yapıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesindeki Merkezi Araştırma Laboratuvarında hazırlanan DNA kolyeleriyle gençlerin bilim ve teknolojiye ilgisinin artırılması hedefleniyor.

Yaklaşık 30 milyon lira yatırımla Tınaztepe Yerleşkesi'nde kurulan laboratuvar, yüksek teknoloji ürünlerin geliştirilmesinin yanı sıra sanayi sektöründen gelen Ar-Ge taleplerine cevap veriyor.

Çoklu örnek hazırlama sistemleri, ileri teknoloji taramalı optik karakterizasyon ve görüntüleme sistemlerinin bulunduğu laboratuvarda petrokimya, ilaç, biyokimya, kimya, çevre, arkeoloji, yenilenebilir enerji ve adli bilimler alanlarında yürütülen araştırmalar yapılabiliyor.

Gençleri bilim ve teknolojiye yönlendirmek amacıyla merkezde çocukların tükürüklerinden elde edilen DNA'lar kolye yapılıp kendilerine hediye ediliyor.

DEÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve merkezin müdürü Prof. Dr. Görkem Akıncı, AA muhabirine, ülke ve bölgedeki Ar-Ge faaliyetlerine destek olmak, problemlere çözüm bulmak ve yeni ürünler geliştirmek için çalıştıklarını söyledi.

Birçok şirketin Ar-Ge faaliyetlerine destek olduklarını ve birlikte projeler yürüttüklerini anlatan Akıncı, "Görüntüleme hizmetleri, analiz ve karakterizasyon hizmetleri bizim için burada ön planda. Yeni ürün geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Birçok firma ile ortak yürüttüğümüz projeler mevcut, ürün geliştirmeye yönelik projelere çok açığız ve çok geniş ve multidisipliner bir akademik alan içerisindeyiz." dedi.

Tükürükten DNA ekstraksiyonu yapıp kolye olarak şişe içinde çocuklara armağan ettiklerini anımsatan Akıncı, bu küçük girişimle gençlerin dikkatini bilim ve teknolojiye çekmeye çalıştıklarını dile getirdi.

DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Duygu Özel Demiralp ise üniversite çatısı altında 49 araştırma-uygulama merkezinin bulunduğunu hatırlattı.

Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin de birçok disiplini kapsadığını vurgulayan Demiralp, "Burası, TÜBİTAK benzeri kurumların ulusal-uluslararası camiadaki projelerine de destek veren bir merkez." diye konuştu.

Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'de, gençlerin bilim ve teknolojiye ilgisini artırmak amacıyla merkez olarak çocukların tükürüklerinden elde ettikleri DNA'ları kolye yapıp kendilerine hediye ettiklerini hatırlatan Demiralp, bu çalışmanın oldukça ilgi gördüğünü söyledi.

Gençlere bilimi sevdirmek amacıyla böyle bir çalışma yürüttüklerini vurgulayan Demiralp, bundan sonra düzenleyecekleri etkinliklerde de gelen tüm gençlere bu kolyeleri hazırlayıp hediye etmek istediklerini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Dokuz Eylül Üniversitesi, Araştırma, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Dokuz Eylül Üniversitesinde hazırlanan DNA kolyeleriyle gençlerin dikkati teknolojiye çekilmeye çalışılıyor - Son Dakika

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