Dokuz Eylül Üniversitesinden Azerbaycan'a destek - Son Dakika

Ermenistan'ın saldırılarına karşı saldırıyla yanıt veren Azerbaycan'a bir destek de Dokuz Eylül Üniversitesinden geldi. Rektörlük binasına Azerbaycan bayrağı ve 'İki Devlet Tek Millet' sloganı yansıtıldı.

Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ gerilimi Azerbaycan ve Ermenistan arasında savaşa dönüşürken, Türkiye'nin dört bir yanından Azerbaycan'a destek mesajları gelmeye devam ediyor. İzmir'in simgelerinden olan Tarihi Saat Kulesi ve Hükümet Konağı binasından sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü binasına da Azerbaycan bayrağının renkleri ve 'İki Devlet Tek Millet' yazısı yansıtıldı.

"Azerbaycan'ın haklı müdafaasının yanındayız"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Azerbaycan'ın yanında olduklarını belirtti. Hotar açıklamasında, "Ermenistan hükümetinin uluslararası hukuku hiçe sayarak Karadağ'daki sivil yerleşimleri hedef alan saldırıları karşısında dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın haklı müdafaasının yanındayız. Üniversitem Dokuz Eylül Üniversitesi olarak soydaşlarımızla gönlümüz bir. Tek millet, iki devletiz" dedi. - İZMİR