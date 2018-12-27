Son Dakika Haberleri: Dokuz ile Yeni Emniyet Müdürleri Atandı

Dokuz ile Yeni Emniyet Müdürleri Atandı

1 saat önce

Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Iğdır, Karabük, Muş, Osmaniye, Rize ve Siirt'e yeni il emniyet müdürleri atandı.

Dokuz ile Yeni Emniyet Müdürleri Atandı, System.String[]
Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Iğdır, Karabük, Muş, Osmaniye, Rize ve Siirt'e yeni il emniyet müdürleri atandı.

Emniyet Genel Müdürlüğüne yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin yerine Osmaniye Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman atandı. Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Iğdır Emniyet Müdürü Melih Ekici, Karabük Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, Siirt Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay görevden alındı. Adana Emniyet Müdürlüğüne Muş Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğüne Gürsel Yıldız, Antalya Emniyet Müdürlüğüne Mehmet Murat Ulucan, Iğdır Emniyet Müdürlüğüne Hüseyin Göllüce, Karabük Emniyet Müdürlüğüne Sırrı Tuğ, Rize Emniyet Müdürlüğüne Nurettin Gökduman, Muş Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Arıbaş, Osmaniye Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Selçuk Okumuş, Siirt Emniyet Müdürlüğüne Saruhan Kızılay atandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:51 Kaynak: İHA

Iğdır, Adana, Rize, Osmaniye, Güncel
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