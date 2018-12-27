Son Dakika Haberleri: Dokuz İlin Emniyet Müdürü Belli Oldu

Dokuz İlin Emniyet Müdürü Belli Oldu

1 saat önce

Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Iğdır, Karabük, Muş, Osmaniye, Rize ve Siirt'e yeni il emniyet müdürleri atandı.

Dokuz İlin Emniyet Müdürü Belli Oldu, System.String[]
Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Iğdır, Karabük, Muş, Osmaniye, Rize ve Siirt'e yeni il emniyet müdürleri atandı.

Emniyet Genel Müdürlüğüne yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin yerine Osmaniye Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman atandı. Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Iğdır Emniyet Müdürü Melih Ekici, Karabük Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, Siirt Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay görevden alındı.

Yeni ataması yapılan emniyet müdürleri de şu şekilde:

Adana Emniyet Müdürlüğüne Muş Emniyet Müdürü Zafer Aktaş,

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğüne Gürsel Yıldız,

Antalya Emniyet Müdürlüğüne Mehmet Murat Ulucan,

Iğdır Emniyet Müdürlüğüne Hüseyin Göllüce,

Karabük Emniyet Müdürlüğüne Sırrı Tuğ,

Rize Emniyet Müdürlüğüne Nurettin Gökduman,

Muş Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Arıbaş,

Osmaniye Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Selçuk Okumuş,

Siirt Emniyet Müdürlüğüne Saruhan Kızılay atandı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:49 Kaynak: İHA

Osmaniye, Karabük, Iğdır, Adana, Politika
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