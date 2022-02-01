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Dokuz yaşındaki "kitap kurdu" aynı anda 4 kitap okuyor - Son Dakika

Dokuz yaşındaki "kitap kurdu" aynı anda 4 kitap okuyor

01.02.2022 11:06
Dokuz yaşındaki "kitap kurdu" aynı anda 4 kitap okuyor

İstanbul Zeytinburnu'nda yaşayan ve arkadaşları arasında "kitap kurdu" olarak anılan 9 yaşındaki Furkan Erpolat 4 eseri aynı anda okuyor.

İstanbul Zeytinburnu'nda yaşayan ve arkadaşları arasında "kitap kurdu" olarak anılan 9 yaşındaki Furkan Erpolat 4 eseri aynı anda okuyor.

Erzurumlu bir ailenin iki çocuğundan biri olan ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Erpolat'ın kitaplara ilgisi daha öncesine dayansa da 2021 yılı onun için bu konuda bir milat oldu. Geçen yılının yaz aylarında Zeytinburnu Belediyesinin Merkezefendi Bilgi Evi'ne gidip gelmeye başlayan Furkan, buranın müdavimi haline geldi. Furkan, yaz aylarında okula gider gibi her gün düzenli olarak kütüphaneyi ziyaret ederek günde ortalama 6 saat kitap okudu.

Bilgi evinde okuyacağı 4 kitabı alarak masasına geçen Furkan, belli aralıklarla seçtiği 4 kitabı okuyor.

Hafta içi okuldan sonra da Merkezefendi Bilgi Evi'ne uğrayan, burada biraz kitap okuduktan sonra bitiremediklerini ödünç alarak evine götüren Furkan, çocuk kitaplarının yanı sıra yetişkinlere yönelik eserleri de tercih ediyor.

Okuma tutkusuyla herkese örnek olan Furkan Erpolat, kitap okumaya verdiği molalarda da ya arkadaşlarıyla satranç oynuyor ya da bilgisayarda zaman geçiriyor.

"Nasrettin hocanın kitapları beni çok etkiliyor"

Kitap sevgisini AA muhabirine anlatan Erpolat, daha önce okulda ve evde okuduğunu ancak bu dönemdeki kadar kitaplara ilgisinin olmadığını söyledi.

Kitap okumayı çok sevdiğini dile getiren Erpolat, "Okullar başladıktan sonra şimdiye kadar 90 kitap aldım. 4 kitabı birden okuyorum. Rafadan Tayfa kitapları ve Nasreddin Hoca'nın fırkaları hoşuma gidiyor. Nasreddin Hoca'nın kitapları komik oldukları için beni çok etkiliyor. Çizgi film karakterlerinin kitaplarını beğeniyorum. Evde de kitap okuyorum. Okulda da sabahları kitap okuyorum." diye konuştu.

Arkadaşlarının arasında "kitap kurdu" olarak anıldığını anlatan Erpolat, "Çok kitap okuduğum için diyorlar. Beni örnek alıyorlar." dedi.

Erpolat, astronomiye ilgi duyduğunu, büyüyünce mucit olmak istediğini söyledi.

"Bilgi evine üye olduktan sonra okuma ilgisi başladı"

Şenay Erpolat ise oğlunun neşeli, hareketli, eğlenceli bir çocuk olduğunu belirtti.

Furkan'ın kitaplara ilgisinin yazın bilgi evine gittiği dönemde başladığını dile getiren Erpolat, "Ondan önce fazla yoktu. Burası onun için avantaj oldu. Yazın her gün geldi. Diğer etkinliklere de katılıyor. Yazın eve kitap getirmiyordu, burada okuyordu. Kışın ise buraya uğrayıp ödünç kitap alıyor, sonra evde okuyor, geri veriyor." dedi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da Furkan'ın Merkez Efendi Bilgi Evi'ne sürekli gelen öğrencilerden olduğunu söyledi.

Arısoy, "Furkan çok kitap okuyor. Satranç oynadık birlikte az önce. Astronomiye merakı var. Biz de bu bilgi evleriyle Zeytinburnu'ndaki çocukların yeteneklerini keşfetmesini sağlamak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Zeytinburnu'nda 7 bilgi evi daha olduğunu dile getiren Arısoy, mayıs ayında Maltepe'de yenisini açacaklarını belirtti.

Belediye Başkanı Arısoy, okumayı çok seven Furkan Erpolat'a teleskop ve kitap hediye etti.

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Nasreddin Hoca, Merkezefendi, Zeytinburnu, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dokuz yaşındaki 'kitap kurdu' aynı anda 4 kitap okuyor - Son Dakika


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