Dokuzuncu kattan aşağıya düşen kedi hayata tutunmayı başardı - Son Dakika
Üye Girişi

Dokuzuncu kattan aşağıya düşen kedi hayata tutunmayı başardı

09.03.2022 14:42

Dokuzuncu kattan aşağıya düşen kedi hayata tutunmayı başardıZONGULDAK Zonguldak'ta üniversite öğrencisi Emine Çift'in evinde beslediği Tekir cinsi kedi 9. kattan düşmesine rağmen hayata tutunmayı başardı.

Dokuzuncu kattan aşağıya düşen kedi hayata tutunmayı başardı

ZONGULDAK Zonguldak'ta üniversite öğrencisi Emine Çift'in evinde beslediği Tekir cinsi kedi 9. kattan düşmesine rağmen hayata tutunmayı başardı.

İncivez Mahallesi'nde üniversite öğrencisi Emine Çift'in evinde beslediği Tekir cinsi, 'Bulut' isimli kedi 9. kattaki evin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Emine Çift; kedisini alarak Zonguldak Veteriner Kliğine getirdi. Klinikte yapılan muayene ve tomografi çekimi sonucunda Bulut isimli kedinin damağında yarık, ayağında topallama ve beyninde ödem olduğu tespit edildi. Zonguldak Veteriner Kliniği, hayvanseverler ve üniversite öğrencisi Emine Çift'in destekleri ile kediyi tedavi altına aldı. Veteriner hekim Önder Alkan'ın uzun uğraşları sonucunda Bulut'un damağı dikilerek, beynindeki ödem alındı. Eski sağlığına kavuşan Bulut bugün sabah saatlerinde sahibi Emine Çift'e teslim edildi.

Veteriner Önder Alkan, "9.kattan düşme bir kedimiz geldi öğrencilerin beslediği. 2 gün önce geldi. Biraz şansı vardı zannediyorum. 9.kattan düşüp çene, damak yarığı ve topallıkla geldi. Çektiğimiz tomografi de akciğerlerinde kanama damak yarığı tespit ettik. Bir gün bekledik. Normal fonksiyonlarını yetine getirdikten sonra ameliyata aldık. Damağını diktim beyin ödemini giderdik. Sonra da kedimizi taburcu ettik. Bu hastalarımız öğrencilere aitti. Öğrencilerin bu karşılayacak güçleri yoktu. Biz yardım ettik. Hayvanseverler yardım etti. Dolayısıyla bir canı kurtarıp hayvan severlere teslim ettik.Dokuzuncu kattan düşüp sadece damak yarığı ve beyin sarsıntısıyla kurtulan hayvan çok az olur. Normalde ölmesi ve ömür iliğinin parçalanması gerekiyordu demek ki dengeli düştü. Düşerken denge sağladı. Kedilerde bu düşmelerde yaşam oranı daha fazla. Köpek olmuş olsaydı daha sıkıntılıydı. Nadir karşılaştığımız bir durum" dedi.

Dokuzuncu kattan aşağıya düşen kedi hayata tutunmayı başardı
Dokuzuncu kattan aşağıya düşen kedi hayata tutunmayı başardı
Dokuzuncu kattan aşağıya düşen kedi hayata tutunmayı başardı

YORUMLAR
500
ÜNLÜ İSİMLER 'GELECEĞİN GÜÇLÜ KADINLARI' PROGRAMINDA ÖĞRENCİLER İÇİN BİR ARAYA GELDİ ÜNLÜ İSİMLER 'GELECEĞİN GÜÇLÜ KADINLARI' PROGRAMINDA ÖĞRENCİLER İÇİN BİR ARAYA GELDİ Bacaya sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı Bacaya sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Üniversite, Emine Çift, Zonguldak, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dokuzuncu kattan aşağıya düşen kedi hayata tutunmayı başardı - Son Dakika


Son Dakika
14:59 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un uçağında dikkat çeken Türkçe ifadeler!
14:52 Amacı kredi çekip evlenmekti! Patronları tarafından dolandırıldı
14:45 Putin'in süper silahları: Hipersonik aero balistik füzeler, radyo balistik füzeler! Bir kısmına nükleer başlık da takılabiliyor
14:43 İstanbul'da kar hazırlığı! Tuzla Belediyesi, 450 personeliyle çalışmalarını tamamladı
14:40 Son Dakika: Kulüpler Birliği, TFF'nin kararları nedeniyle olağanüstü toplanacak!
14:36 Skandal karar: İsviçre mahkemesinden 'Erdoğan'ı öldürün' pankartı açanlara beraat!
14:36 Rus tankı sivil aracı vurmuştu! 2 Ukraynalı yaşamını yitirdi
14:25 İstanbul'da Marmaray seferleri 02.00'a kadar uzatıldı!
14:09 Son Nefesime Kadar dizisinde bu akşam neler olacak? Mihri, Umut'u bulacak mı?
14:04 Avcılar'da engelli çocuğuyla minibüse binen kadına, şoförden 'pes' dedirten sözcükler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 15:10:35. #1.11#
SON DAKİKA: Dokuzuncu kattan aşağıya düşen kedi hayata tutunmayı başardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement