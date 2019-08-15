Dokuzuncu kattan düşen işçi öldü
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, inşaat halindeki apartmanın 9'uncu katından düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.
Şanlıurfa Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:25 Kaynak: İHA
'nın Karaköprü
ilçesinde, inşaat halindeki apartmanın 9'uncu katından düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, olay, Karaköprü ilçesine bağlı Akpiyar Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat halindeki apartmanın dokuzuncu katına vinç ile malzeme taşıyan Suphi Abuz (62), dengesini kaybederek 9'uncu kattan zemine düştü. Sert zemine çakılan Abuz, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis
ekipleri, yaptığı kontrolde Abuz'un hayatını kaybettiğini belirledi. Abuz'un cesedi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu
Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
(Ahmet Kolsuz/İHA)
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