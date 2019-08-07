Son Dakika Haberleri: Dokuzuncu 'uçan kale' Türkiye'ye teslim edildi
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Dokuzuncu 'uçan kale' Türkiye'ye teslim edildi

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetlerinin taktik ulaştırma kabiliyetlerini artıran A400M uçaklarının 9'uncusu teslim alındı.

Dokuzuncu 'uçan kale' Türkiye'ye teslim edildi, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetlerinin taktik ulaştırma kabiliyetlerini artıran A400M uçaklarının 9'uncusu teslim alındı. "Uçan kale"nin Türk pilotları tarafından bugün Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'na konuşlandırılması bekleniyor.
Kayseri, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:20 
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