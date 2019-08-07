Dokuzuncu 'uçan kale' Türkiye'ye teslim edildi
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetlerinin taktik ulaştırma kabiliyetlerini artıran A400M uçaklarının 9'uncusu teslim alındı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin taktik ulaştırma kabiliyetlerini artıran A400M uçaklarının 9'uncusu teslim alındı. "Uçan kale"nin Türk pilotları tarafından bugün Kayseri
12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'na konuşlandırılması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:20
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