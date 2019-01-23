Son Dakika Haberleri: Dolabımı Konmarı Metoduyla Düzenledim! Bomboş Kaldı...

Dolabımı Konmarı Metoduyla Düzenledim! Bomboş Kaldı...

18 dakika önce

Marie Kondo'nun Netflix'teki programını izleyince Konmari metoduna olan aşkım yeniden depreşti!

Marie Kondo'nun Netflix'teki programını izleyince Konmari metoduna olan aşkım yeniden depreşti! Hazır da yeni taşındım nasılsa, her şeyi elden geçirmek güzel olur diyerekten dolabımı düzenleyerek işe giriştim. Kıyafetlerimin yarısı gitti neredeyse : D Ayrıca bu videoda giyinme odamın son durumunu da göstermiş oldum : )

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 07:09 Kaynak: Youtube

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